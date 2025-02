Skierowanie do sanatorium z informacją o trybie leczenia

Zmiany dotyczyć mają również samego skierowania w postaci elektronicznej – dodany pkt 2a ma sprawić, że skierowanie zawierać będzie również informację o trybie leczenia, czyli o tym, czy pacjent skierowany jest na leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne. Obecnie to pacjenci sami informują właściwy oddział NFZ, natomiast zmiany w tym zakresie usprawnią obsługę skierowań i przyspieszą proces.

Nowe skierowanie papierowe

Aktualnie skierowanie w postaci papierowej jest wystawiane i potwierdzane tylko w przypadku:

braku dostępu do systemu teleinformatycznego;

gdy dotyczy świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Jednak zmiany wprowadzone w skierowaniu elektronicznym przyczyniły się także do zmian we wzorze papierowym, by zawarte informacje były spójne. Zaktualizowany wzór jest dołączony do projektu.

Zmiany w skierowaniach do sanatorium. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2025 roku, z wyjątkiem par. 1 pkt 1 (dotyczącego rozszerzenia katalogu lekarzy specjalistów), który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.