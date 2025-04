Istnieją różnice w liczbie sanatoriów, z którymi poszczególne oddziały NFZ mają podpisane kontrakty na udzielanie świadczeń z zakresu uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego. Dla przykładu, na 2025 r. mazowiecki oddział NFZ ma podpisane umowy z 31 ośrodkami (https://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-uzdrowiskowe/), śląski – z 19 (https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie-2025/informacje-wspolne/item/115-formy-leczenia-uzdrowiskowego), małopolski – z 17 (https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/uzdrowiskowe-leczenie-ambulatoryjne-doroslych-i-dzieci-w-2025-roku,729.html).

Formy leczenia uzdrowiskowego dostępne na NFZ

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne to jedna z mniej znanych form leczenia uzdrowiskowego dostępnych na NFZ. Najbardziej znane są wyjazdy do sanatoriów, w ramach których Fundusz płaci nie tylko za zabiegi, ale również za pobyt w danych ośrodku. Warto wiedzieć, że również w tym obszarze istnieją spore różnice między świadczeniami. Różnią się one m.in. tym, że w przypadku niektórych pacjent musi dopłacać do zakwaterowania i wyżywienia. Inne są całkowicie bezpłatne.



Aktualnie w ramach NFZ dostępne są następujące formy leczenia uzdrowiskowego: