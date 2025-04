Złe potraktowanie przez lekarza, niewykonanie badań czy konieczność płatności za teoretycznie bezpłatne świadczenia to jedne z wielu powodów, które mogą doprowadzić do konieczności złożenia skargi. Pacjent ma do tego prawo i jeśli jego zdaniem działania lekarza lub placówki NFZ budzą wątpliwość, może to zgłosić.

Złe potraktowanie przez lekarza. Gdzie to zgłosić?

Jak wskazuje na swojej stronie Rzecznik Praw Pacjenta, pierwszym krokiem w przypadku złego potraktowania przez lekarza jest zgłoszenie swoich zastrzeżeń do kierownika placówki, w której zdarzenie miało miejsce. Jego dane i sposób, w jaki ma przebiegać składnie skargi, powinny być udostępnione w widocznym miejscu w siedzibie placówki.

Kierownik w takiej sytuacji może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub zastosować sankcje służbowe wobec swojego pracownika.

Następnym krokiem jest zgłoszenie się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej – na przykład jeżeli pacjent nie czuje, że kierownik placówki zadziałał odpowiednio. Organy izb lekarskich przeprowadzają postępowanie, podczas którego mają ustalić, czy lekarz rzeczywiście popełnił przewinienie. Co istotne, nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie skargi do kierownika placówki, można skierować ją od razu bezpośrednio do rzecznika.