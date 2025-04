„Profilaktyka 40 Plus" to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40. roku życia. Jego celem jest zapobieganie rozwojowi chorób i wykrywanie ich na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Program wprowadzono w lipcu 2021 roku. Przez prawie cztery lata skorzystało z niego około 5 mln osób, czyli prawie co czwarty uprawniony.

Do kiedy można skorzystać z programu „Profilaktyka 40 Plus"?

Program „Profilaktyka 40 Plus" kończy się 30 kwietnia 2025 roku. Aby z niego skorzystać, do tego dnia musi zostać wystawione skierowanie. Na jego podstawie pacjent będzie mógł wykonać badania. Skierowania mają być ważne do 31 maja 2025 r. Przedłużony termin realizacji badań zakłada projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który pod koniec marca został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

Kto może skorzystać z programu „Profilaktyka 40 Plus"? Jak uzyskać skierowanie?

Program „Profilaktyka 40 Plus" jest skierowany do osób, które ukończyły 40 lat. Można było z niego skorzystać kilkukrotnie, musi jednak minąć co najmniej 12 miesięcy pomiędzy kolejnymi badaniami. Aby wziąć udział w programie, trzeba wypełnić ankietę, która jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP oraz w przychodniach POZ uczestniczących w programie.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi zostanie wygenerowane e-skierowanie na badania. Należy wybrać placówkę, w której zrealizujemy badania, a następnie skontaktować się z nią i umówić na termin badań. Możesz to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta lub dzwoniąc do placówki. Udając się na badania trzeba mieć przy sobie dowód osobisty. Wyniki można odebrać w placówce, w której były realizowane badania lub przez IKP.