Świadczenie 800 plus nie jest przyznawane rodzicom z urzędu. Wymaga złożenia wniosku do ZUS. Aby wypłaty były kontynuowane, należy składać go co roku w wyznaczonym terminie.



Reklama

Świadczenie 800 plus. Nowy okres rozliczeniowy

Według danych ZUS w 2024 roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o przyznanie świadczenia 800 plus dla 7 mln 918 tys. dzieci. Nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy trwa od lutego. Jak dotąd zarejestrowano około 3 mln wniosków. Oznacza to, że ponad 2 mln uprawnionych osób może stracić ciągłość wypłaty świadczenia, jeśli do końca kwietnia nie dopełnią formalności.

Nowy okres wypłaty 800 plus rozpocznie się 1 czerwca. Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 kwietnia, otrzymają świadczenie z opóźnieniem. Zwlekając dłużej niż do 30 czerwca można stracić prawo do wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Termin składania wniosków o 800 plus. O tych datach trzeba pamiętać

Świadczenie 800 plus przyznawane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja. Co roku wymaga więc złożenia wniosku do ZUS na kolejny okres świadczeniowy. Należy to zrobić od 1 lutego do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat. Składając wniosek do końca kwietnia 2025 roku świadczeniobiorcy mają gwarancję kontynuacji wypłaty świadczeń od 1 czerwca 2025 roku przez kolejny rok.