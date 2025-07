W kwestii terminu na wypłatę zasiłku pogrzebowego, rząd chce skrócić go do 14 dni liczonych od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia (obecnie to 30 dni). W przypadku gdy wymagana jest decyzja, termin liczony będzie od dnia jej wydania.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu