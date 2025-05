Zasiłek pogrzebowy. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu: dla kogo?

Uszczegółowione zostaną też przesłanki warunkujące przyznawanie zasiłku celowego z pomocy społecznej. Ma on przysługiwać na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku osobie, która je poniosła, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Świadczenie celowe zostanie też przyznane uprawnionemu do zasiłku pogrzebowego, który poniósł w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty. Można zaliczyć do nich choćby obciążenia z tytułu transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy) czy dłuższego przechowywania ich w chłodni. Organ pomocy społecznej będzie też mógł przyznać zasiłek celowy przed poniesieniem kosztów pogrzebu, jeżeli dana osoba zobowiąże się do ich pokrycia.

Sejm na ostatniej prostej przyjął też przepisy, które pozwolą od początku na obsługę tego świadczenia przez ZUS w sposób niemal całkowicie zautomatyzowany.

Etap: trafi do Senatu