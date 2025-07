Osoby mieszkające na terenach powodziowych mają prawo do dodatkowego urlopu na żądanie, a w jesiennej nowelizacji dodano jeszcze dodatkowe 20 dni dla osób, które wykorzystają ten czas na usuwanie skutków powodzi. Za ten czas mają one dostawać pełne wynagrodzenie, natomiast pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów tego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Rekompensaty te mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustawa gwarantuje też spłatę przez państwo kredytu osobom, które ten kredyt zaciągnęły na zakup domu czy mieszkania, następnie zniszczonych przez powódź. Chodzi tu nie tylko o całkowite zniszczenia, ale też częściowe uszkodzenie powodujące niemożność korzystania z takiego lokalu.

Nieruchomość na terenie zalewowym można korzystnie odsprzedać

Kolejne rozszerzenie palety środków zwalczania powodzi zapisano w nowelizacji ustawy z 9 maja br. Pojawiło się tam tzw. jednorazowe świadczenie lokalowe. Przysługuje ono osobom fizycznym, które są właścicielami lokalu wynajmowanego innym przedsiębiorcom, a który to lokal został zniszczony wskutek powodzi. Świadczenie to ma wypłacać ZUS.

Nowym świadczeniem jest też premia powodziowa dla właścicieli lub zarządców domów wielorodzinnych uszkodzonych przez powódź. Jeśli takie uszkodzenie przekracza 5 proc. wartości takiego budynku, to będzie można otrzymać zwrot od 50 do 70 proc. kosztów remontu.

Wiosenna nowelizacja pozwala także Wodom Polskim skupować nieruchomości na terenach zagrożonych powodzią. Wykup ma następować za zgodą dotychczasowego właściciela, po cenach rynkowych powiększonych o 20 proc.