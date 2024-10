Sejm rozszerzył pomoc dla powodzian. Nowe zasiłki, urlopy i zwolnienie z KRUS

Pomoc dla powodzian. Roczne wakacje od KRUS

Posłom PSL udało się z kolei przeforsować poprawkę korzystną dla rolników poszkodowanych w powodzi. Zakłada ona roczne zwolnienie dla takich rolników ze składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Niezależnie od tego rząd ma przygotować szerszy pakiet wsparcia dla takich osób.

– Nad tą sprawą będziemy pracowali w piątek i sobotę – zapowiedział Czesław Mroczek.

Sejm poparł też poprawkę posłów Koalicji Obywatelskiej, dopuszczającą poluzowanie rygorów pracy sklepów w niedzielę na terenach powodziowych. Nie będzie jednak dopuszczona sprzedaż, a jedynie praca wewnętrzna, polegająca na takich czynnościach jak rozładunek towarów czy ich przygotowanie do sprzedaży. Ma to być jednak ograniczone do „towarów pierwszej potrzeby”.

Powódź 2024. Odszkodowania dla firm wciąż opodatkowane

Jedna z odrzuconych poprawek, zgłoszona przez Katarzynę Czocharę (PiS), dotyczyła kwestii opodatkowania odszkodowań dla firm, opisywanej w ubiegłym tygodniu na łamach „Rzeczpospolitej”. O ile bowiem odszkodowania za mienie zniszczone w powodzi są wolne od podatku dochodowego w przypadku osób fizycznych, to dla firm pieniądze z takiego odszkodowania są przychodem do opodatkowania.

Ustawa powodziowa przewiduje ponadto m. in. dodatkowe 20 dni urlopu dla pracownika, który zajmuje się w tym czasie usuwaniem skutków powodzi u siebie w domu oraz u jego bliskich. Posłowie zdecydowali też, że do dzieci powodzian ma trafić 19 tys. laptopów pozostałych po programie „Laptop dla ucznia”. Inne nowe przepisy zakładają m. in. ułatwienia w zakładaniu tymczasowych siedzib szkół i łączenia klas. Z państwowych pieniędzy będą też przez rok spłacane kredyty mieszkaniowe, które powodzianie zaciągnęli na lokale zniszczone w powodzi. Uchwalono też pakiet przepisów upraszczających procedury budowlane dla celów odbudowy infrastruktury po powodzi.