Niedawny raport Fidelity, największego dostawcy 401(k) w kraju, wykazał, że stopy oszczędności 401(k) osiągnęły rekordowo wysoki poziom w pierwszym kwartale 2025 r., ze stawką składki wynoszącą 9,5 proc. Po dodaniu dopasowanych składek od pracodawców stopa oszczędności dla tych planów wzrasta do 14,3 proc., zbliżając się do zalecanej przez Fidelity stopy oszczędności emerytalnych wynoszącej 15 proc. rocznie.

Tymczasem inny raport Vanguard pokazuje, że średnia stopa oszczędności na odroczeniach pracowniczych wyniosła 7,7 proc. w 2024 r., co odpowiada rekordowo wysokim poziomom z poprzedniego roku. Więcej planów emerytalnych ułatwia pracownikom zapisywanie się i wpłacanie składek dzięki automatycznemu zapisywaniu się i funkcjom automatycznej eskalacji.

„Jeśli pieniądze są automatycznie pobierane z wypłat ludzi, w taki sam sposób, w jaki podatki są pobierane z wypłat ludzi, jeśli możemy to zrobić, większość ludzi ostatecznie oszczędza bardzo wysoki procent swoich dochodów” – powiedział Jeff Schneble, dyrektor generalny Human Interest, firmy z siedzibą w San Francisco, która pomaga małym firmom w zakładaniu usług 401(k).

Wydatki Amerykanów zmniejszają się

Z podobnych powodów wydatki amerykańskich konsumentów spadły o 0,2 punktu procentowego od początku roku, ponieważ gospodarstwa domowe martwią się o wzrost cen wywołany taryfami, perspektywy rynku pracy, a jednocześnie doświadczają dużych wahań w swoim majątku. – Obawy inflacyjne związane z taryfami prawdopodobnie na razie powstrzymają Fed, ale argumenty za obniżkami stóp procentowych rosną – zauważają ekonomiści ING.

Realne wydatki konsumpcyjne spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym w maju, w porównaniu z oczekiwaniami wzrostu o 0,1 proc. Po dużych korektach w dół wzrostu wydatków konsumpcyjnych w pierwszym kwartale jest to niepokojące – podkreślają ekonomiści. I wyliczają: dotychczasowe zmiany w ujęciu miesięcznym w tym roku to: styczeń –0,6 proc., luty –0,1 proc., marzec +0,7 proc., kwiecień +0,1 proc. i maj –0,3 proc., więc jedynym przyzwoitym raportem był marzec, kiedy ludzie poszli i kupili samochody, aby wyprzedzić 25 proc. podwyżkę taryf. – Oznacza to, że wydatki w ujęciu realnym spadły o 0,2 proc. od początku roku. Wydatki konsumpcyjne stanowią 70 proc. gospodarki i jeśli nie przyczyniają się już do wzrostu, to mamy problem – zauważają przedstawiciele ING.

Jeśli chodzi o perspektywy, zaufanie konsumentów jest słabe

Gospodarstwa domowe obawiają się, co podwyżki cen wywołane taryfami zrobią z ich siłą nabywczą, podczas gdy obawy o solidność rynku pracy rosną. Zmienność majątku gospodarstw domowych również była znacząca. Rynki akcji odbiły się i są na najwyższym poziomie w historii, ale ceny domów w całym kraju zaczynają być pod presją spadkową dzięki rosnącej liczbie nieruchomości na sprzedaż. Mieszkalnictwo to miejsce, w którym przechowywana jest większość bogactwa średniej części Ameryki. Nawet jeśli zostanie wprowadzony One Big Beautiful Bill, większość obniżek podatkowych jest jedynie przedłużeniem ustawy Tax Cuts and Jobs Act z 2017 r., co oznacza, że nie ma nowego bodźca fiskalnego, który wspierałby dochody gospodarstw domowych.