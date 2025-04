Emily Ley, właścicielka firmy Simplified z Pensacoli na Florydzie, oferującej luksusowe terminarze pracy biurowej dla kobiet, wyjaśniła, że przekazała do skarbu państwa dobrze ponad milion dolarów po ogłoszeniu przez Trumpa wyższych ceł na Chiny w 2017 r. za pierwszej kadencji. Teraz nowe stawki celne będą ją kosztować milion dolarów rocznie. Usiłowała od lat znaleźć w Stanach producenta swych wyrobów, ale nie było to opłacalne. — To by nas wykończyło, wyparło z biznesu. Walczymy teraz, jak wyjść z tej sytuacji — stwierdziła. A konkretnie pozwała do sądu rząd federalny, bo uważa, że odprowadzane podatki nie mają nic wspólnego ze stawkami celnymi, a to jest sprzeczne z konstytucją.

Niepewne dostawy samolotów

Zmieniające się decyzje Białego Domu — raz na tak, raz na nie — doprowadzą do potężnego zakłócenia dostaw artykułów konsumpcyjnych, samochodów, maszyn i urządzeń, które będą czekać w magazynach, utkną gdzieś wraz z pociągami towarowymi czy będą czekać na za-/rozładunek w portach. To samo może dotyczyć samolotów, zamawianych zwykle z kilkuletnim wyprzedzeniem.

W montowni Airbusa w Mirabel pod Montrealem powstają najmniejsze A220 i nie wiadomo, czy Delta Air Lines odbierze zamówione maszyny bez cła, czy będzie musiała dołożyć 25 proc. do ceny. Pierwsze sztuki w cenie po ok. 40,5 mln dolarów mają trafić do niej w czerwcu. Ani producent, ani klient nie chcieli powiedzieć, na jakich warunkach. Pod koniec 2024 r. Delta oceniała, że Airbus dostarczy jej 43 samoloty. W lutym prezes grupy z Tuluzy, Guillaume Faury, uprzedził, że Airbus może przekazywać gotowe samoloty najpierw klientom spoza USA, gdyby stawki celne miały zakłócić ich eksport.

Po ogłoszeniu przez Trumpa przerwy celnej na 90 dni, minister finansów USA Scott Bessent oświadczył, że Kanadę będzie obowiązywać stawka 10 proc., podobnie jak inne kraje, ale przedstawiciel Białego Domu wyjaśnił, że nie ma żadnej zmiany, czyli Kanadę i Meksyk obowiązuje stawka 25 proc.