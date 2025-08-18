Niechciane miliardy na szybki internet. Ministerstwo Cyfryzacji szuka chętnych

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecuje szybki internet w każdym domu. „To będzie największa publiczna inwestycja w sieci światłowodowe” – mówi na nagraniu w mediach społecznościowych wicepremier w rządzie Donalda Tuska, wspominając o Krajowym Planie Odbudowy i pieniądzach na ten cel. Zapewnia, że internet pojawi się w zapomnianych punktach na mapie kraju i zachęca do zgłaszania takich punktów.

Ministerstwo Cyfryzacji nie wyklucza kolejnego konkursu na dotacje do internetu

Czy to znaczy, że szykuje się nowy konkurs na dotacje z KPO do budowy sieci szerokopasmowych? Resort cyfryzacji zapytany o to przez „Rzeczpospolitą” nie wyklucza takiego scenariusza.

Foto: Tomasz Sitarski

– O szczegółach przyszłych naborów będziemy informować w późniejszym terminie – przekazała nam Monika Gembicka z biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Według niej teraz resort zbiera dane o tzw. białych plamach, czyli miejscach bez szybkiego internetu na potrzeby trwających inwestycji z pieniędzy publicznych.