Oxfam ostrzega: Strzeżcie się nowej arystokracji i oligarchii najbogatszych

Ilu jest miliarderów i skąd mają swoje majątki

Według wyliczeń Oxfam liczba miliarderów wzrosła w 2024 roku z 2565 do 2769. Ich łączny majątek powiększył się w ciągu roku z 13 do 15 bln dolarów. Jest to drugi pod względem wielkości roczny wzrost, odkąd prowadzone są takie analizy.

Co więcej, gdyby którykolwiek z 10 najbogatszych mężczyzn stracił 99% swojego majątku, nadal byłby miliarderem – policzył Oxfam.

Według organizacji większość fortun miliarderów to pieniądze, na które nie zapracowali. Aż 60 proc. majątków należących do miliarderów pochodzi ze spadków, władzy monopolistycznej lub powiązań kumoterskich, natomiast wielu spośród najbogatszych Europejczyków zawdzięcza część swojego majątku historycznemu kolonializmowi i wyzyskowi biedniejszych krajów. "Ultra bogaci lubią nam mówić, że wzbogacenie się wymaga umiejętności, wytrwałości i ciężkiej pracy. Ale prawda jest taka, że większość bogactwa jest przejęta, a nie stworzona " – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej Gospodarka Miliarderzy chcą płacić większe podatki. Napisali list Grupa bardzo bogatych ludzi zwraca uwagę na rosnące nierówności i wzywa do walki z ekstremalnym bogactwem. W przeciwnym razie, podkreślają miliarderzy - napięcia społeczne mogą stać się zagrożeniem dla demokracji.

Oxfam wezwał rządy państw do podjęcia szybkich działań w celu radykalnego zmniejszenia nierówności majątkowych, opodatkowania najbogatszych i powstrzymania odpływu pieniędzy z biednego południa na rozwiniętą północ naszego globu.

Tymczasem liczba osób żyjących poniżej rozszerzonej granicy ubóstwa, wynoszącej 6,85 dolara dziennie (dane Banku Światowego) pozostaje na tym samym poziomie od 1990 r. i wynosi prawie 3,6 miliarda. Natomiast liczba głodujących ludzi ciągle rośnie.