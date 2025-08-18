Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Tradycyjna kariera traci blask. Na czym dziś zależy pracownikom?

Na czele polskiej listy wyznaczników sukcesu zawodowego pozostaje atrakcyjne wynagrodzenie, ale już niekoniecznie związane z awansem na wyższe stanowisko. Ważniejsza dla wielu osób jest dziś stabilność zatrudnienia.

Publikacja: 18.08.2025 04:06

Tradycyjna kariera traci blask. Na czym dziś zależy pracownikom?

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie nowe formy sukcesu w karierze wskazują pracownicy i menedżerowie?
  • Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie pracy i sukcesu zawodowego w Polsce?
  • Dlaczego dla wielu pracowników stabilność zatrudnienia stała się ważniejsza od awansu?
  • Jakie czynniki wpływają na stres zawodowy i jakie są jego konsekwencje?
  • Jakie strategie adaptacyjne stosują pracownicy w obliczu zmian na rynku pracy?
  • Jaką rolę mogą pełnić menedżerowie w budowaniu przyjaznego środowiska pracy?

Wymieniając wartości cenione w pracy, a także czynniki wpływające na poczucie sukcesu zawodowego polscy pracownicy i menedżerowie najczęściej wskazują wynagrodzenie. Ono też (jeśli jest zbyt niskie) motywuje ich najczęściej do zmiany pracy będąc też jednym z głównych powodów wypalenia zawodowego – dowodzi raport „Sukces na miarę zdrowia”, w którym Grupa ArteMis podsumowała wyniki przeprowadzonego wiosną tego roku badania pracujących Polaków.

Objęło niemal tysiąc osób, w tym ponad 300 na stanowiskach menedżerskich, i pokazało, że pomimo dużej roli wynagrodzenia zmienia się podejście do kariery, w tym do sukcesu zawodowego.

Foto: Tomasz Sitarski

Efekt pandemii

Prawie co czwarty z uczestników badania, w tym niemal co trzeci z liderów, zauważa u siebie zmianę postrzegania sukcesu w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli od czasu pandemii Covid-19. Ponad połowa z osób deklarujących tę zmianę przyznała, że bardziej zaczęła cenić zdrowie psychiczne, a także równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Reklama
Reklama

Niemal co drugi ze wszystkich uczestników badania wymienia zresztą tę równowagę wśród czynników wiązanych z poczuciem sukcesu zawodowego, wśród których wzrosło też znaczenie innych kwestii niematerialnych. Chociaż nadal trzech na czterech pracujących Polaków utożsamia zawodowy sukces z atrakcyjnym wynagrodzeniem, to dla sześciu na dziesięciu badanych liczy się też satysfakcja z wykonywanych zadań.

Ważna w czasach nasilenia zwolnień grupowych jest też stabilność zatrudnienia. Mniej istotnym elementem sukcesu okazał się awans na wyższe stanowisko – podkreślany na równi z docenianiem przez przełożonych (52 proc.).

Czytaj więcej

Praca za granicą nie zawsze jest atutem w CV
Rynek pracy
Praca za granicą nie zawsze jest atutem w CV

– Redefinicja sukcesu i to, że do głosu coraz częściej dochodzą jego nowe miary związane z satysfakcją, atmosferą czy work life balance to już fakt - twierdzi Agata Swornowska-Kurto, socjolożka i prezeska Grupy ArteMis komentując badanie, które przeprowadzono w ramach trzeciej już edycji ogólnopolskiej kampanii „Bliżej Siebie" na rzecz zdrowia psychicznego i przyjaznej kultury w miejscu pracy.

Zdaniem szefowej Grupy ArteMis, co prawda w Polsce praca nadal pełni przede wszystkim funkcję przetrwaniową (zapewnia środki na utrzymanie), a dopiero w dalszej kolejności rozwojową czy tożsamościową, lecz widać, że zyskują też na znaczeniu inne kwestie.

Psychiczne koszty

Ten trend dostrzega też Paula Rejmer z działu HR spółki programistycznej SoftServe Poland. Według niej, kandydaci do pracy coraz częściej pytają nie tylko o wysokość zarobków i perspektywy awansu, ale chcą też wiedzieć, czy dana posada będzie zgodna z ich wartościami i czy zapewni im poczucie sensu. To znacząca zmiana w porównaniu z dominującymi do niedawno przekonaniami, że kariera wymaga wyrzeczeń.

Reklama
Reklama

– To także wyraz zmian pokoleniowych i efekt ostatnich lat, kiedy coraz częściej zauważaliśmy, że prawdziwą wartością niekonieczne są materialne przejawy sukcesu – ocenia Agata Swornowska-Kurto. Jej zdaniem, nowe miary sukcesu wynikają też z rosnącej świadomości kosztów, jakie ponosimy skupiając się wyłącznie na płacy czy awansach. Wiemy już, jak duży stres i chroniczne zmęczenie wpływają na nasze samopoczucie, zdrowie i efektywność.

Pomimo tej wiedzy i podzielanej przez 86 proc. respondentów opinii, że ważne jest ograniczanie bodźców stresowych w pracy, niemal każdy pracownik odczuwa stres. Przy czym 37 proc. badanych często albo nawet stale. W dodatku prawie co trzecia osoba twierdzi, że nadmierny stres w pracy często utrudnia jej realizację bieżących zadań.

Nie dziwi to psycholożki Małgorzaty Czerneckiej; przypomina, że nadmierny stres prowadzi do spadku efektywności i pogorszenia dobrostanu psychicznego, gdyż negatywnie wpływa na pamięć roboczą, koncentrację i podejmowanie decyzji.

Do stresu dochodzi przeciążenie emocjonalne, które odczuwa czterech na dziesięciu badanych pracowników i co drugi z menedżerów, a które wynika m.in. ze zmęczenia zmianami. Pandemia, wojna na Ukrainie, kryzys inflacji i cyfryzacja wspierana przez AI sprawiły, że ostatnie pięć lat to w wielu firmach cała seria zmian. Aż 39 proc. pracowników i prawie połowa liderów mówi o zmęczeniu ciągłymi zmianami w miejscu pracy.

Gotowi do zmiany

Jednocześnie aż 60 proc. badanych rozważało w ciągu ostatniego roku zmianę pracodawcy. Powód? Najczęściej chęć poprawy warunków pracy, ale i niezadowolenie z obecnej pracy. Wzmaga je nadmierny stres, który znalazł się na drugim miejscu listy czynników obniżających kondycję psychiczną pracowników, nasilany przez presję czasu i tempo pracy. Jednak najmocniej w naszą psychikę uderzają zbyt niskie zarobki, które też najczęściej skłaniają do rozważania zmianie pracy.

Zdaniem Agaty Swornowskiej-Kurto widać, że pracownicy coraz częściej stosują strategię „czasowego zawieszenia priorytetów”. Kiedy rynek pracodawcy wymusza koncentrację na bezpieczeństwie finansowym, wartości związane z satysfakcją, sensem czy dobrostanem schodzą do roli filtra, przez który oceniamy kolejne decyzje zawodowe.

Reklama
Reklama

– To przesunięcie nie jest kapitulacją, ale kalkulacją: utrzymujemy stabilność dziś, by w odpowiednim momencie móc powrócić do realizacji własnych standardów sukcesu – wyjaśnia socjolożka. Ostrzega też, że firmy, które rezygnują z dbałości o dobrostan pracowników, jakość relacji i poczucie sensu, narażają się na spadek zaangażowania, większą absencję i rotację kadr.

Jak temu zapobiec? Wyniki badania wskazują na dużą rolę menedżerów, od których pracownicy najczęściej oczekują doceniania, umiejętności motywowania zespołu i budowania zaufania. Docenianie, a także atmosfera szacunku, otwartości i zaufania pomagają też zapobiec wypaleniu zawodowemu. – Dużo łatwiej znosić „trudy” dnia codziennego, mając obok siebie osoby, które nas rozumieją, potrafią nas wesprzeć oraz doceniają nasze starania – komentuje psycholożka, Patrycja Sawicka-Sikora.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Praca Rynek pracy

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na jakie nowe formy sukcesu w karierze wskazują pracownicy i menedżerowie?
  • Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie pracy i sukcesu zawodowego w Polsce?
  • Dlaczego dla wielu pracowników stabilność zatrudnienia stała się ważniejsza od awansu?
  • Jakie czynniki wpływają na stres zawodowy i jakie są jego konsekwencje?
  • Jakie strategie adaptacyjne stosują pracownicy w obliczu zmian na rynku pracy?
  • Jaką rolę mogą pełnić menedżerowie w budowaniu przyjaznego środowiska pracy?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Grażyna Rzehak, doradca zarządu InPost
Praca
InPost stawia na rozwój menedżerek
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Praca
Sportowe wakacje zapracowanych Polaków
Na sen poświęcamy więcej czasu niż na pracę zawodową? Nowe dane GUS
Praca
Na sen poświęcamy więcej czasu niż na pracę zawodową? Nowe dane GUS
Prezydent USA Donald Trump
Praca
Wojna handlowa Donalda Trumpa hamuje wzrost zatrudnienia na świecie
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Grupa Pracuj chce podwoić przychody w ciągu pięciu lat
Praca
Grupa Pracuj chce podwoić przychody w ciągu pięciu lat
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie