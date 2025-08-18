Tradycyjna kariera traci blask. Na czym dziś zależy pracownikom?

Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie nowe formy sukcesu w karierze wskazują pracownicy i menedżerowie?

Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie pracy i sukcesu zawodowego w Polsce?

Dlaczego dla wielu pracowników stabilność zatrudnienia stała się ważniejsza od awansu?

Jakie czynniki wpływają na stres zawodowy i jakie są jego konsekwencje?

Jakie strategie adaptacyjne stosują pracownicy w obliczu zmian na rynku pracy?

Jaką rolę mogą pełnić menedżerowie w budowaniu przyjaznego środowiska pracy?

Wymieniając wartości cenione w pracy, a także czynniki wpływające na poczucie sukcesu zawodowego polscy pracownicy i menedżerowie najczęściej wskazują wynagrodzenie. Ono też (jeśli jest zbyt niskie) motywuje ich najczęściej do zmiany pracy będąc też jednym z głównych powodów wypalenia zawodowego – dowodzi raport „Sukces na miarę zdrowia”, w którym Grupa ArteMis podsumowała wyniki przeprowadzonego wiosną tego roku badania pracujących Polaków.

Objęło niemal tysiąc osób, w tym ponad 300 na stanowiskach menedżerskich, i pokazało, że pomimo dużej roli wynagrodzenia zmienia się podejście do kariery, w tym do sukcesu zawodowego.

Foto: Tomasz Sitarski

Efekt pandemii

Prawie co czwarty z uczestników badania, w tym niemal co trzeci z liderów, zauważa u siebie zmianę postrzegania sukcesu w ciągu ostatnich pięciu lat, czyli od czasu pandemii Covid-19. Ponad połowa z osób deklarujących tę zmianę przyznała, że bardziej zaczęła cenić zdrowie psychiczne, a także równowagę między pracą a życiem prywatnym.