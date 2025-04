ZUS wyjaśnia również, że jedno dodatkowe świadczenie roczne jest przyznawane także w przypadku, gdy prawo do renty rodzinnej ma więcej niż jedna osoba. Wówczas „trzynastka” jest dzielona stosowanie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, co oznacza, że dodatkowe świadczenie w pełnej wysokości zostanie podzielone na tyle równych części, ile osób ma prawo do renty rodzinnej na 31 marca danego roku.

13. emerytura: Czy zawsze w pełnej wysokości?

13. emerytura jest wypłacana wszystkim uprawnionym w takiej samej wysokości. Także osoby, które są uprawnione do emerytury w wysokości niższej niż minimalna emerytura, emerytury częściowej, renty socjalnej w zmniejszonej wysokości czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości niższej od najniższej emerytury, otrzymują dodatkowe świadczenie w pełnej wysokości – czyli w wysokości najniższej emerytury.