Chcesz skorzystać z programu "Profilaktyka 40 Plus"? Musisz się spieszyć

Ostatnie dni na darmowe badania z programu „Profilaktyka 40 Plus”

Z informacji znajdujących się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wynika, że z programu „Profilaktyka 40 Plus” skorzystać można do końca grudnia 2024 roku.

Zgodnie z danymi z końca listopada 2024 roku przekazanymi PAP przez NFZ, do udziału w programie „Profilaktyka 40 Plus” uprawnionych jest ok. 20 mln osób. Ankiety niezbędne do wzięcia w nim udziału wypełniło 5 mln 21 tys. 688 osób, z czego 2 mln 961 tys. 133 stanowiły kobiety, 2 mln 60 tys. 555 mężczyźni. W samych badaniach wzięło jednak udział 4 mln 89 tys. 488 osób, w tym 2 mln 421 tys. 136 kobiet oraz 1 mln 668 tys. 352 mężczyzn.

Z programu „Profilaktyka 40 Plus” można skorzystać do końca grudnia. Jak to zrobić?

Aby skorzystać z programu „Profilaktyka 40 plus”, należy najpierw wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia. To na jej podstawie ocenione zostaną czynniki ryzyka. Maksymalnie po dwóch dniach roboczych od wypełnienia ankiety pacjent automatycznie otrzymuje elektroniczne skierowanie na darmowy pakiet badań. Nie musi więc w tym celu udawać się do lekarza. Po otrzymaniu takiego e-skierowania może umówić się na badanie w wybranej placówce biorącej udział w programie. Wszystkie badania w ramach programu „Profilaktyka 40 plus” trzeba wykonać w jednej placówce. Ich wykaz znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym. Ich wyniki można odebrać osobiście w placówce lub pobrać z IKP.

Osoby, które już raz skorzystały z programu, otrzymują automatycznie ponowne e-skierowanie na badania po roku od wykonania poprzednich. Nie muszą więc ponownie wypełniać ankiety. Wystarczy, że po otrzymaniu elektronicznego skierowania umówią się na badania.

Do końca roku można wykonać darmowe badania w programie „Profilaktyka 40 Plus”. Z jakich badań można skorzystać?

W skład programu „Profilaktyka 40 Plus” wchodzą trzy pakiety badań: