emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które jednocześnie pracują i pobierają emeryturę. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli przychody pracującego seniora przekroczą kwotę objętą zwolnieniem (85 528 zł), może on skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. To daje łącznie kwotę 115 528 zł, od której nie jest pobierany podatek.

Zniżki i zwolnienia w opłatach za abonament radiowo-telewizyjny

Uprawnione do 50 proc. zniżki w opłatach z abonament RTV są osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dokumentem uprawniającym do zniżki jest dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

W 2025 roku zwolnienie dotyczy osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 090,86 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 8 181,72 zł, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku). Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z odpowiednim oświadczeniem.