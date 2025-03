Zmiany w wypłatach 13. emerytury. Terminy przelewów w kwietniu 2025

W kwietniu ZUS trzy razy zmieni termin wypłaty emerytur. Wynika to z faktu, że w „standardowym” dniu wypada sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny do pracy. To pociągnie za sobą zmianę także w terminach wypłacania 13. emerytury.