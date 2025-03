Jak stanowi art. 41 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Kiedy jednak pracodawca może to zrobić?

Kiedy można zwolnić pracownika przebywającego na L4?

Kodeks pracy w art. 53 określa, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Par. 1 ust. 1 stanowi, że pracodawca może to zrobić, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

dłużej niż trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy;

dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub w przypadku, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jeżeli jednak pracownik, który został zwolniony z wyżej wymienionych przyczyn, w okresie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zwolnienia, to pracodawca w miarę swoich możliwości powinien go ponownie zatrudnić.