Ekspert przyznaje jednocześnie, że w obecnie procedowanej reformie zwolnień lekarskich (projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), pomimo iż znajdują się w niej potrzebne regulacje dotyczące np. uszczegółowienia przesłanek skutkujących utratą prawa do zasiłku chorobowego, to próżno w niej szukać propozycji rozwiązania problemu jednodniowych zwolnień.

Zdaniem dr. Tomasza Lasockiego z Politechniki Warszawskiej sposobem na zminimalizowanie liczby jednodniowych L4 mogłoby być natomiast ograniczenie wypłat zasiłku chorobowego przy krótkoterminowych zwolnieniach. – W KRUS świadczenie nie przysługuje, gdy niezdolność do pracy jest krótsza niż 30 dni. Uważam, że to zdecydowanie za długi termin, jednak pokazuje, że jest możliwe pomijanie jednodniowych zwolnień. W przypadku powszechnego ubezpieczenia w ZUS mogłoby to być np. ograniczenie do trzech dni. Byłaby to 1/10 miesiąca, za którą świadczenie by nie przysługiwało – tłumaczy.

Zdaniem eksperta można byłoby też pomyśleć nad rozwiązaniem, w którym zasiłek przysługiwałby, jeśli łączna długość zwolnienia w ostatnich 30 dniach przekraczałaby np. sześć dni, przyjmując, że w 30-dniowym cyklu taka przerwa w zarobkowaniu mogłaby już powodować istotny problem w zaspokojeniu podstawowych potrzeb socjalnych. – Ustawodawca mógłby na osłodę przyznać wówczas 100 proc. zasiłku. Dla osoby nieobecnej przez miesiąc takie rozwiązanie byłoby równoważne obecnemu świadczeniu w wysokości 80 proc. – mówi.

Zdaniem Tomasza Lasockiego takie rozwiązanie nie naruszałoby konstytucji.

– Brak rekompensaty za jeden dzień niezdolności do pracy nie doprowadzi do tego, że dana osoba będzie wykluczona społecznie, a zatem cel konstytucyjny w postaci udzielenia zabezpieczenia społecznego nie będzie zagrożony – mówi.