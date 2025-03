Czy pracodawca może zmusić pracownika do przejścia na emeryturę? Co mówi prawo?

Kontynuowanie pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to jeden ze sposobów na zwiększenie emerytury. W Polsce nie istnieje górna granica wieku, do której można pracować. Czy pracodawca może jednak zmusić starszych pracowników do odejścia?