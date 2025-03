Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci służy zabezpieczeniu środków wychowania. Dzieci nie mogą utrzymać się samodzielnie, alimenty mają więc pozwolić na to, by zapewnione zostały niezbędne środki materialne. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że alimenty płaci się do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia, lub do końca nauki w szkole wyższej. Warto jednak wiedzieć, że kluczowy jest tutaj nie wiek, a moment, w którym dziecko jest się w stanie samodzielnie utrzymać.

Do kiedy rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dziecka?

Jak stanowi art. 133 par. 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Par. 2 wskazuje, że oprócz wskazanego przypadku, uprawniony do alimentów jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

W związku z tym pełnoletność dziecka nie jest jednoznaczna z zakończeniem płatności świadczenia. Między innymi w przypadku, gdy dziecko nadal się uczy po ukończeniu 18. roku życia i nie jest w stanie podjąć pracy, by samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny trwa. Ponadto nie jest również oczywiste zakończenie go po ukończeniu przez dorosłe już dziecko studiów. Jeśli zdecyduje ono na kontynuowanie nauki, kolejny kierunek i będzie w to zaangażowane, a tym samym nie będzie mogło podjąć zatrudnienia, rodzic nadal będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia.

Jeśli 17-latek zarabia i utrzymuje się samodzielnie, może stracić prawo do otrzymywania alimentów. Podobnie w przypadku osoby, która studiuje, ale na przykład zaocznie, w związku z czym może podjąć pracę. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.