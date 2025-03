Kiedy bieg przedawnienia może zostać przerwany?

Jeśli osoba, której przysługuje prawo do zachowku, wniesie pozew do sądu w tej sprawie, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany. Do okresu 5 lat nie wlicza się czas trwania procesu sądowego. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany również wtedy, gdy spadkobierca formalnie potwierdzi swoje zobowiązanie do zapłaty zachowku. Po przerwaniu biegu termin 5 lat jest liczony od początku.

Co jeśli osoba uprawniona do zachowku nie podejmie żadnych działań we wskazanym okresie? W takim przypadku roszczenie przedawnia się i uprawniony traci możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie. Nawet jeśli po tym czasie podjąłby działania, spadkobierca zobowiązany do zapłaty zachowku może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia, a sąd oddali roszczenie o zachowek.

Kto jest zobowiązany do płacenia zachowku?

Warto pamiętać, że roszczenie o zachowek dotyczy wyłącznie sumy pieniężnej. Osoba, która ubiega się o rekompensatę, nie może domagać się wydania konkretnych składników majątku. Nie ma zatem możliwości odzyskania np. wartościowych przedmiotów.

Kto jest zobowiązany do wypłaty zachowku? Roszczenia należy kierować do spadkobiercy, który otrzymał więcej majątku, niż należało się mu przy dziedziczeniu ustawowym. Do wypłaty będzie również zobowiązany beneficjent zapisu windykacyjnego oraz osoba, która otrzymała majątek doliczony do spadku w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

W jaki sposób należy ubiegać się o zachowek?

Osoba, która ubiega się o zachowek, w pierwszej kolejności powinna domagać się rekompensaty na drodze polubownej. W takim przypadku należy zgłosić roszczenie do spadkobiercy i wezwać go do zapłaty, najlepiej na piśmie. Jeśli uda się dojść do porozumienia, warto sporządzić ugodę w sprawie zachowku. Może to odbyć się w asyście adwokata lub notariusza, ale niekoniecznie. W razie braku zapłaty osoba, której przysługuje prawo do zachowku, powinna wystąpić na drogę sądową.