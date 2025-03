Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł jednak inaczej. Uznał, że o ile zeznania siostrzenic można ocenić jako spójne (spadkodawca sporządził testament, w którym uwzględniony był syn), to nie wynika z nich, jaka była treść testamentu, gdyż żadna go nie czytała, nie były też w stanie wskazać jednoznacznie daty, kiedy dowiedziały się o testamencie, kiedy powstał i czy był podpisany. Zeznania nie przesądzają też, czy treść testamentu wskazywała syna jako jedynego spadkobiercę. Przeciwnie – świadkowie i sam syn podali, że w testamencie zostały wymienione dzieci spadkodawcy, a wolą ojca było przyznanie im spadku po połowie.

Wobec niemożliwości ustalenia treści testamentu, SO uznał, że nie można przyjąć, iż wolą spadkodawcy było uczynienie syna jedynym spadkobiercą. W uzasadnieniu SO nawiązał do postanowienia SN z 2005 r. (sygn. akt II CK 2/05), zgodnie z którym zeznania świadków na okoliczność sporządzenia testamentu własnoręcznego oraz jego treści należy oceniać ze szczególną wnikliwością i ostrożnością, zwłaszcza kiedy nie ma śladu pisemnych dowodów potwierdzających fakt sporządzenia testamentu. Chodzi o uniknięcie manipulacji.

Syn odwołał się, ale Sąd Najwyższy (sędziowie Marta Romańska, Grzegorz Misiurek i Roman Trzaskowski) werdykt utrzymał. Podkreślono, że gdyby nawet przyjąć za wiarygodne zeznania świadków co do istnienia testamentu własnoręcznego, to brak dowodów co do jego treści powoduje, że niemożliwa jest wykładnia urzeczywistniająca wolę spadkodawcy.

W konsekwencji spadek przypadł trójce najbliższych osób po równo.