Rozpatrując to zażalenie, sąd apelacyjny (sędzia Krzysztof Adamiak) powziął wątpliwości co do zasad rozliczenia tej usługi pełnomocnika, które zawarł w pytaniu prawnym do SN. Chciał wiedzieć, czy do niezbędnych kosztów procesu należnych stronie reprezentowanej przez adwokata (na podstawie art. 98 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego) poza wynagrodzeniem ustalanym przy uwzględnieniu przedmiotu sprawy objętej pozwem, należy doliczyć wynagrodzenie z tytułu rozpoznania zawartego w pozwie wniosku o udzielenie zabezpieczenia? A w przypadku odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, według jakiej stawki należy ustalić wynagrodzenie z tytułu rozpoznania wniosku o zabezpieczenie, zawartego w pozwie?

Postępowanie zabezpieczające jest incydentalne w stosunku do głównego

W odpowiedzi trzyosobowy skład Izby Cywilnej SN (sędziowie Adam Doliwa, Ireneusz Kunicki i Kamil Zaradkiewicz) wydał uchwałę, uznając że wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy obejmuje reprezentowanie strony w postępowaniu zabezpieczającym. Krótko mówiąc, za prowadzenie tego postępowania adwokat (i zapewne także radca prawny) nie ma ekstra zwrotu kosztów. Klient musi się z nim rozliczyć swoimi pieniędzmi.

– To trafna uchwała. Postępowanie zabezpieczające jest incydentalne w stosunku do głównego i moim zdaniem nie należy się za nie dodatkowa zapłata. Jeśli bowiem sprawa wymaga wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie, to pełnomocnik profesjonalny ma obowiązek go złożyć, jeśli wymaga tego interes klienta – ocenia adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: III CZP 11/25