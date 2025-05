Czy udzielenie pełnomocnictwa może być dorozumiane?

- Stanowisko SN jest co najmniej dyskusyjne. Oczywiście jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa ustnie, ale należy uczynić to do protokołu. Skoro pełnomocnictwo procesowe wygasło, należy go udzielić jeszcze raz. Jest również możliwe potwierdzenie czynności przez stronę zastępowaną przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło. Należy ją do tego wezwać, zakreślając odpowiedni termin. Wreszcie można uznać, że strona przez swoje zachowanie dokonała potwierdzenia czynności takiego pełnomocnika, ale np. gdy razem z nim staje na rozprawach i nie oponuje jego czynnościom. Nie ma zaś możliwości, jak przyjął to SN, udzielenia ustnie pełnomocnictwa procesowego w sposób dorozumiany – ocenia Artur Grajewski, sędzia cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stosunek pełnomocnictwa istniał dalej

Bardziej wyrozumiale patrzy na tę kwestię adwokat Roman Nowosielski: – Można owszem dopatrzyć się tu pewnych zaniedbań. Przede wszystkim pełnomocnik winien się upewnić, czy ma poprawne pełnomocnictwo, strona je podważająca powinna podnieść ten zarzut już przed sądem apelacyjnym, sądy zaś też miał obowiązek to sprawdzić. W każdym razie Sąd Najwyższy miał prawo przyjąć, że stosunek pełnomocnictwa istniał nadal po dacie, do której go udzielono, gdyż strona brała udział w sprawie łącznie z pełnomocnikiem i na rozprawia nie kwestionowała jego czynności. Dla wydłużenia pełnomocnictwa wystarczy w mojej ocenie, że strona potwierdziła choćby jedną czynność pełnomocnika po dacie na pełnomocnictwie.

Sygnatura akt I CSK 3974/24