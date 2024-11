SN wskazał, kiedy pełnomocnik nie musi być adwokatem ani radcą

– W wypadku umowy stałego zlecenia tym stosunkiem podstawowym jest zlecenie dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, z którym może (ale nie musi) wiązać się konieczność lub potrzeba wystąpienia zleceniodawcy w procesie cywilnym. Gdy zajdzie taka konieczność lub potrzeba, zleceniobiorca może być pełnomocnikiem procesowym zleceniodawcy. Brak zaś tego stosunku podstawowego wyłącza możliwość bycia pełnomocnikiem drugiej strony – wskazał w puencie uzasadnienia sędzia Krzysztof Wesołowski.

Sygnatura akt: III CZ 113/24

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Artur Grajewski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Najczęściej stykałem się z umowami zlecenia ściśle powiązanymi z przedmiotem konkretnej sprawy, kiedy umowa zlecenia była zawierana ze względu na spór, a nie spór wynikał z przedmiotu zlecenia. Takie umowy nie mogą stanowić podstawy udzielenia skutecznego pełnomocnictwa procesowego. Dla przykładu, jeśli ktoś dysponuje kilkoma nieruchomościami i zleci komuś stałe zarządzanie nimi, to takiej osobie będzie można udzielić pełnomocnictwa np. do sprawy o zapłatę zaległego czynszu najmu itp. Nie może być to zaś umowa zlecenia bezpośrednio poprzedzająca złożenie pozwu lub zawarta już po powstaniu sporu i ściśle go dotycząca. Takie umowy należy uznać za zmierzające do obejścia prawa, tj. art. 87 k.p.c. co winno skutkować niedopuszczeniem takiego pełnomocnika do udziału w sprawie.