Przypomnijmy, że w październiku ubr., odpowiadając na podobne pytanie dotyczące kwestionowania częściowego zasądzenia wynagrodzenia kuratora dla spółki, która nie miała pełnego zarządu, SN podjął uchwałę (III CZP 23/24), że sąd w zakresie niezasądzonym oddala taki wniosek. Jak wyjaśnił wtedy sędzia SN Kamil Zaradkiewicz, uchwała precyzuje, że zgodnie z zasadami zaskarżania sąd powinien odnieść się do całości wniosku o wynagrodzenie kuratora, a przyznając część, winien co do pozostałej części orzec jej oddalenie. Aby kurator miał bez wątpliwości możliwość stwierdzenia, co zaskarżyć, a sąd odwoławczy – co ma rozstrzygać.



Opinia dla "Rzeczpospolitej" Jacek Siński, radca prawny, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak To trafne rozstrzygnięcie, SN przecina wątpliwości, że w razie zasądzenia mniejszego wynagrodzenia niż oczekiwał pełnomocnik z urzędu, będzie mógł on zaskarżyć takie postanowienie do sądu i nie trzeba będzie domyślać się, czy ma do tego prawo, czy nie. Nierzadko zdarzają się sprawy skomplikowane lub wymagające dużo pracy, a nie zawsze zasądzane wynagrodzenie jest adekwatne do jego nakładu pracy. Nie ma przecież różnicy w wykonywaniu zadania pełnomocnika, czy prawnik otrzymuje wynagrodzenie od klienta, czy płaci mu Skarb Państwa. Dlatego prawo do odwołania do drugiej instancji w kwestii tego wynagrodzenia jest wręcz naturalne. Nie można iść na skróty. To rozstrzygnięcie dotyczyć będzie także radców prawnych i może wpływać też na praktykę sądów administracyjnych, wynagrodzenia doradców podatkowych.

Sygnatura akt: III CZP 48/24