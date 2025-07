Manowska użala się w mediach, że gdy Roman Giertych opublikował wzór protestu wyborczego, jego zwolennicy zasypali Sąd Najwyższy identycznie brzmiącymi protestami, a teraz jej pracownicy mają dużo pracy, żeby każdy taki protest formalnie odnotować i nadać mu bieg. Tulimy. To faktycznie nieakceptowalne, żeby tak korzystać ze swojego obywatelskiego prawa ku utrapieniu urzędników. Pani Manowska może się przynajmniej pocieszać, że nie dostaje – jak jej poprzedniczka, na którą PiS poszczuł swoich hejterów – tysięcy kartek z hasłem „Wypier…j!”. Chyba jednak lepiej dostawać „giertychówki” niż „wytrykówki”.

Nadzwyczajna kasta, czyli czym prezes Manowska i jej koledzy kierują się przy orzekaniu o ważności wyborów

Gdy do naszej debaty publicznej wszedł termin „nadzwyczajna kasta”, owa „nadzwyczajność” została przez jego autorkę sędzię Irenę Kamińską zdefiniowana przez ciężką pracę i polityczną niezależność. „Jesteśmy nadzwyczajną kastą. I to kastą, do której można się dostać przez wyjątkowo ciężką pracę. W jakimś sensie jesteśmy niezwykli, bo od kilkudziesięciu lat, wbrew politykom, którzy robią wszystkie reformy wbrew obywatelom i obok tego, co jest naprawdę potrzebne, staramy się opanować ten chaos, który powodują właśnie politycy – władza wykonawcza i ustawodawcza”. Nie mam wrażenia, że tamta autodiagnoza środowiska sędziowskiego w wykonaniu sędzi Kamińskiej była bliska rzeczywistości, ale sam termin „nadzwyczajna kasta” na zawsze wszedł do PiS-owskiego słownika pogardy jako określenie części środowiska sędziowskiego stawiającej się ponad państwem i prawem. Czyli robiącej dokładnie to, co właśnie robi Manowska, z rozbrajającą szczerością oznajmiając, że ona i jej koleżeństwo decydujące o ważności wyborów mają własny interes w konkretnym rozstrzygnięciu i ani odrobiny wstydu, żeby chociaż poudawać troskę o państwo.

Nie mam wątpliwości, że Karol Nawrocki wygrał wybory, tak jak nie mam wątpliwości, że po drodze było mnóstwo nieprawidłowości, które teraz cynicznie rozgrywa Roman Giertych faktycznie kierujący powyborczą strategią komunikacyjną PO wciąż nieumiejącej pogodzić się z porażką. Ale to politycy. Sąd Najwyższy przynajmniej teoretycznie miał być bezpiecznikiem przed zakusami władzy – każdej. Pani Manowska właśnie pokazała obywatelom, jak bardzo nie jest ani dla nich, ani dla państwa. Tylko Polski szkoda.