– Moim zamiarem jest wysłanie listu i określenie, jakie cło będą płacić. To po prostu o wiele łatwiejsze – stwierdził Trump, cytowany przez BBC. Jak dodał, „będziemy wysyłać listy, prawdopodobnie zaczynając od jutra”.

Już od 9 lipca wyższe cła na import towarów do USA z Unii Europejskiej

Już w przyszłym tygodniu, w środę 9 lipca, Biały Dom może nałożyć wyższe stawki celne na towary z Unii Europejskiej i większej części świata. Mowa o karnych cłach, które prezydent USA ogłosił 2 kwietnia, a potem zawiesił ich wprowadzenie na 90 dni. Jak pisaliśmy, negocjacje między UE a Stanami Zjednoczonymi dopiero niedawno przyspieszyły i zapewne będą się toczyć do ostatniej chwili.

– Pracujemy nad porozumieniem, nasz zespół negocjatorów poleciał w poniedziałek do USA, będą tam cały tydzień, dziś dołączył do nich komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič, w czwartek będzie miał spotkania, wróci do Brukseli w piątek – powiedział „Rzeczpospolitej” pracownik unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG Trade).