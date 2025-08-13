Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Tomasz T. Koncewicz: W kwestii praworządności potrzebne są chirurgiczne cięcia

Po dwóch latach aptekarskiego zmieniania bandaży wiemy, że te jedynie przedłużają agonię. Minister Waldemar Żurek wydaje się osobą, która jak nikt inny rozumie cenę braku działania i ciągłego zaklinania rzeczywistości w przywracaniu praworządności.

Publikacja: 13.08.2025 05:50

Tomasz T. Koncewicz: W kwestii praworządności potrzebne są chirurgiczne cięcia

Tomasz T. Koncewicz: W kwestii praworządności potrzebne są chirurgiczne cięcia

Foto: Adobe Stock

Tomasz Tadeusz Koncewicz

Upływ prawie dwóch lat od wyborów parlamentarnych w 2023 r. i teraz objęcie obowiązków ministra sprawiedliwości przez pana sędziego Waldemara Żurka zmuszają do zapytania, gdzie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o proces odbudowywania nie tylko państwa prawa, ale i przyzwoitości w życiu i dyskursie publicznym.

Pytanie zasadne, ponieważ w sierpniu 2025 r. niewiele już chyba zostało z obywatelskiej euforii i mobilizacji oraz szeroko kreślonych i publicznie artykułowanych politycznych ambicji oraz zobowiązań. Zamiast tego, jak zwykle, pogrążyliśmy się i przegrywamy ze zwodniczą i destrukcyjną polityką „tu i teraz”, i bezradnym „nie da się zrobić”.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: Minister Żurek usłyszał "nie". To porażka, przeszkoda czy test?
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Minister Żurek usłyszał "nie". To porażka, przeszkoda czy test?
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Robert Damski: O wprowadzenie dobrze zeskalowanych „tabel alimentacyjnych” zabiegam od ponad dekady.
Rzecz o prawie
Robert Damski: Tabele niezgody
Michał Romanowski: Excalibur tylko dla prawdziwych sędziów SN
Rzecz o prawie
Michał Romanowski: Excalibur tylko dla prawdziwych sędziów SN
Katarzyna Batko-Tołuć: No i komu ta władza przeszkadza?
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: No i komu ta władza przeszkadza?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Maciej Zaborowski: Pierwsza poprawka kontra pierwsza dama
Rzecz o prawie
Maciej Zaborowski: Pierwsza poprawka kontra pierwsza dama
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie