Wpłacał na wspólne konto z konkubiną, a dziedziczy żona. Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Dr Adam Puchalski, radca prawny, kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Należy pamiętać o fundamentalnej zasadzie – rachunek niezamężnych partnerów jest wspólny, ale zgromadzone na nim pieniądze już nie. Co więcej, nie jest rolą banku rozstrzyganie, do kogo one należą. By ustalić własność środków, trzeba samemu na bieżąco dokumentować ich pochodzenie. Można na przykład wpłacać pieniądze na rachunek wspólny z rachunków indywidualnych, dbając o odpowiedni tytuł przelewu (np. „środki partnera pochodzące z wynagrodzenia za pracę”). O to samo należy poprosić współwłaściciela rachunku. Można też wskazać taki wspólny rachunek pracodawcy na potrzeby wypłaty pensji, wówczas jasno będzie wynikało, do kogo należą wpływające środki. Nawet mimo takich działań, udokumentowanie pochodzenia każdej złotówki na rachunku może być bardzo trudne.