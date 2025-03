Rekordowa liczba ojców na urlopie rodzicielskim. Jakie wynagrodzenie wtedy przysługuje?

Ilu ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego?

Według danych ZUS oraz Fundacji Share The Care w 2022 roku z urlopu rodzicielskiego korzystało zaledwie 3,7 tys. ojców. Rok później, gdy w życie weszły nowe przepisy Kodeksu pracy, wdrażające dyrektywę unijną work-life balance, ich liczba wzrosła do 19 tys., co stanowiło 7 proc. uprawnionych mężczyzn. W ubiegłym roku urlop rodzicielski wzięła rekordowa jak dotąd liczba 42 tys. mężczyzn, czyli 17 proc. uprawnionych. Choć jest to znaczący postęp, wciąż mniej niż jeden na pięciu ojców nowo narodzonych dzieci decyduje się skorzystać z przysługującego im prawa. Jedną z głównych przyczyn są kwestie finansowe. Urlop nie jest płatny w 100 proc.

Ile tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje ojcu? Do kiedy można z niego skorzystać?

Każdy z rodziców ma prawo do co najmniej 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z ogólnego wymiaru 41 tygodni (w przypadku narodzin jednego dziecka). Oznacza to, że z 9 tygodni urlopu może skorzystać wyłącznie drugi rodzic. Jeśli więc mama wykorzysta 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, pozostałe 9 tygodni przysługuje tacie.

Ojciec ma prawo skorzystać z większego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Maksymalna długość urlopu rodzicielskiego, którą może wykorzystać jedna osoba to 32 lub 34 tygodnie (w zależności od liczby narodzonych dzieci). Z urlopu rodzicielskiego może jednocześnie korzystać matka i ojciec, jednak jego łączny okres nie może przekraczać ogólnego wymiaru 41 lub 43 tygodni. Jeżeli drugi rodzic nie skorzysta z przysługującego mu prawa, 9 tygodni urlopu przepada.

Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Możliwe jest wykorzystanie urlopu jednorazowo lub podzielenie go na nie więcej niż 5 części.

Jakie wynagrodzenie przysługuje podczas urlopu rodzicielskiego?

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Wynosi on 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 12 miesięcy.