Czy w Polsce ze zgłoszeniem zaginięcia trzeba czekać 48 godzin? Prawo mówi jasno

Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu

Zarządzenie nr 48 stanowi, że policja powinna wydać osobie składającej zawiadomienie tzw. oświadczenie osoby zgłaszającej podpisane przez kierownika jednostki Policji lub dyżurnego jednostki Policji. Oświadczenie osoby zgłaszającej jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz zobowiązaniem się osoby uprawnionej do niezwłocznego powiadomienia jednostki Policji prowadzącej poszukiwania o uzyskaniu informacji dotyczącej miejsca pobytu osoby zaginionej wymienionej w zawiadomieniu, w tym o jej powrocie do miejsca pobytu.

„Poziom poszukiwań” osoby zaginionej

Przyjmując zgłoszenie o zaginięciu policja nada sprawie „poziom poszukiwania” definiowany jako stopień określający niezwłoczność i zakres podjęcia czynności poszukiwawczych w zależności od stwierdzonego ryzyka wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia lub wolności osoby zaginionej.

Najwyższy, pierwszy poziom poszukiwania może dotyczyć osoby, której zaginięcie związane jest z realnym, bezpośrednim występowaniem zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, dla którego ratowania wymagane jest bezpośrednie i natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych z zaangażowaniem znacznych sił i środków ze strony Policji. Dotyczy on na przykład dzieci do lat 10, dzieci w wieku 11-13 zaginionych po raz pierwszy, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zgłoszenie zaginięcia. Na jakie pytania trzeba się przygotować? Jakie informacje podać?

W materiałach informacyjnych skierowanych do osób zgłaszających zaginięcie publikowanych przez policję znajdują się m.in. wskazówki dotyczące tego, jakie pytania dotyczące zaginięcia może zadać policja i o jakie informacje poprosić. Np. w materiale Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu czytamy, że będą to m.in. pełne dane osoby zaginionej, cechy charakterystyczne, aktualne zdjęcie (może być również w telefonie), dokładny rysopis, znaki szczególne, środek transportu, jakim najczęściej się porusza.

Policja radzi także: „2. Ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie. 3. Zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo. Jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie. 4. Przekaż policjantowi informacje o istotnych chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości, cukrzyca. 5. Zastanów się, czy bliska osoba kiedykolwiek znikała na kilka dni bez słowa, czy zaginęła już kiedykolwiek wcześniej. Jeśli tak, poinformuj o tym policjanta przyjmującego zgłoszenie” - czytamy.