Karta Dużej Rodziny w 2025 roku. Od 1 marca zmiana stawki

Kiedy rodzicowi nie przysługuje prawo do posiadania KDR?

Rodzicowi nie przysługuje prawo do posiadania KDR, jeżeli sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Z Karty Dużej Rodziny nie może również korzystać rodzic zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka, jeśli sąd orzekł o odebraniu mu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Rodzic oraz małżonek rodzica otrzymują KDR na czas nieokreślony, dziecko do 18. roku życia otrzymuje KDR ważną do ukończenia przez nie 18. roku życia, dziecko powyżej 18. roku życia – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce lub w szkole wyższej ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, które ukończyło 18. rok życia, karta jest przyznawana na okres ważności orzeczenia.

Dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej ma KDR przyznaną na czas umieszczenia w danej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka. Z kolei osoba, która przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka otrzymuje KDR odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.