Staż pracy. Dziemianowicz-Bąk: Mamy do czynienia ze zjawiskiem dyskryminacji przedsiębiorców

Rozmówczyni Michała Kolanki powiedziała, że kolejna zmiana dotyczy stażu pracy. – Dziś jest tak, że gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą przez 5, 10, 15 lat, a potem decyduje się na zmianę zawodu i podjęcie pracy na umowie o pracę, to system traktuje go, jakby dopiero zaczynał karierę zawodową. Nie uwzględnia tego doświadczenia przy naliczaniu dodatków stażowych czy długości urlopu. Naszym zdaniem to absurd i chcemy, by okresy przepracowane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy umowy zlecenia wliczały się do stażu pracy – stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w tym roku należy spodziewać się projektu ustawy w tej sprawie. – Jesteśmy na końcowym etapie rządowego procesu legislacyjnego. Ustawa została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Zgodnie z planem wejdzie w życie od stycznia 2026 roku – oznajmiła.

– To będzie uporządkowanie pewnej niesprawiedliwości, którą często wskazują sami przedsiębiorcy. Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem dyskryminacji przedsiębiorców na rynku pracy. Może to brzmieć absurdalnie, ale tak właśnie jest – mówiła.

Skrócony tydzień pracy. Prace ruszyły, na efekty poczekamy latami

Rozmowa dotyczyła również skróconego tygodnia pracy i prowadzonych w ministerstwie analiz.

– Zakończyliśmy pierwszy, duży etap badań i analiz, wykorzystując doświadczenia prywatnych przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, które eksperymentalnie wprowadziły krótszy tydzień pracy. Wnioski przedstawimy szerzej w ciągu najbliższego miesiąca. Już teraz wiemy, że skrócenie czasu pracy jest kierunkiem oczekiwanym, pożądanym i potrzebnym – zwłaszcza w kontekście ograniczonej efektywności, zwiększonego przepracowania i wypalenia zawodowego. Drugi wniosek jest taki, że skrócenie tygodnia pracy musi być procesem rozłożonym w czasie i wprowadzanym stopniowo. We Francji trwało to około siedmiu lat, Hiszpania jeszcze nie zakończyła tego procesu, mimo że pracuje nad nim od wielu lat. To wymaga przygotowania zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.