Okresy, w których zleceniobiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne, są zaliczane do tzw. okresów składkowych, dających prawo do emerytury. Wysokość świadczenia zależy z kolei od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Okresy składkowe są też brane pod uwagę podczas ustalania uprawnień danej osoby do otrzymywania najniższej emerytury. Dzieje się tak w przypadku, gdy na podstawie indywidualnego zgromadzonego kapitału, dana osoba uzyskuje świadczenie o niższej wartości niż minimalna emerytura. Dla przypomnienia, od 1 marca br. wynosi ona 1 878,91 zł. W tej sytuacji państwo może podwyższyć świadczenie, aby wyrównać je do poziomu minimalnego.

Czytaj więcej Nieruchomości Ważny obowiązek dla właścicieli budynków. Czas na zgłoszenie do końca marca Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada dodatkowe obowiązki na właścicieli i zarządców określonej grupy budynków. Do końca marca należy zgłosić budynki, które pełniły funkcję tzw. budowli ochronnych.

Należy tu odwołać się do art. 87 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mówi on o podwyższeniu świadczenia do kwoty emerytury minimalnej dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Świadczenie może zostać podwyższone, o ile ubezpieczony mężczyzna osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat. W przypadku kobiet wymagane jest osiągniecie wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat i posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat. Okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Za okresy nieskładkowe uznaje się m.in. naukę w szkole wyższej i udokumentowaną niezdolność do pracy, za którą zostały wypłacone zasiłki dla bezrobotnych.