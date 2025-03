Ważny obowiązek dla właścicieli budynków. Czas na zgłoszenie do końca marca

Większość przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 5 grudnia 2024 r. obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. Kluczowym celem dokumentu jest uporządkowanie zasad i działań, które mają przygotować podmioty ochrony ludności do reagowania w czasie pokoju, stanu wojennego i wojny.

Nowe obowiązki dla właścicieli budynków

Zapisy ustawy skupiają się m.in. na tematyce schronów i budynków, które mogą pełnić funkcję ochronną dla ludności cywilnej. W przepisach dostosowujących, przejściowych i końcowych umieszczono zapis odnoszący się do właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektu budowlanego albo jego części, które przed dniem wejścia w życie ustawy pełniły funkcję budowli ochronnej (m.in. schrony). Ustawa zobowiązuje te osoby do zgłoszenia budynków pełniących funkcje budowli ochronnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Samorządy przypominają: Upływa czas na zgłoszenia

Termin na zgłoszenie upływa 31 marca. Jak informuje portalsamorzadowy.pl, o nowym obowiązku dla właścicieli budynków przypomniał m.in. Urząd Miejski w Słupsku. Urząd informuje, że zgłoszenie o nieruchomościach pełniących funkcję budowli ochronnych powinno zawierać m.in. informację o: adresie/numerze działki i tytule prawnym nieruchomości lub informację o sprawowaniu zarządu nad obiektem. Zgłoszenie można przekazać do Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku. Do kontaktu zachęca się również osoby posiadające wiedzę historyczną na temat obiektów, które w przeszłości pełniły podobną funkcję, ale nie zostały uwzględnione w oficjalnych rejestrach.

Czego dotyczy ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej?

Jak przypomina portal rządowy prace nad treścią ustawy prowadzono od początku 2024 r. Dokument tworzy i opisuje „kompleksowy system ochrony ludności i obrony cywilnej” w Polsce. Jak podkreślano w rządowych komunikatach opisujących ustawę, dokument zawiera regulacje „adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości oraz pojawiających się nowych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”. Nowy system ochrony ludności ma działać na podstawie już istniejących struktur – w tym m.in.: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, systemu powiadamiania ratunkowego, struktur zarządzania kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami ustawy na rozwój systemu ochrony ludności i obrony cywilnej ma być przeznaczane rocznie co najmniej 0,3 proc. PKB.