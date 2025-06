Początkowo aplikacja była dostępna w dziewięciu największych miastach Niemiec. Od 30 czerwca dołączyły do niej także miasta z Nadrenii Północnej-Westfalii: Bochum, Bonn, Kolonia i Münster. Jeśli użytkownik prześle swoje dane, wiadomość zostanie przesłana do odpowiednich organów za pośrednictwem aplikacji. Mają one obowiązek je sprawdzić.

Według Die Linke zawyżone czynsze są często wykrywane za pomocą aplikacji, ale nie są zgłaszane władzom. Wielu zgłaszających obawia się kłopotów z właścicielem mieszkania i zerwania kontraktu.

Zgodnie z niemieckim prawem czynsze za wynajem mieszkań nie mogą być wyższe ponad 20 procent od powszechnie obowiązujących cen porównawczych. Jednak mała podaż mieszkań sprawia, że wynajmujący często zgadzają się na zawyżone czynsze, nie mogąc znaleźć odpowiedniego mieszkania.

Zgodnie z orzecznictwem, wartości zawyżone o ponad 50 procent mogą w pewnych okolicznościach stanowić przestępstwo. „Lokatorzy płacą co miesiąc miliony euro zawyżonych czynszów” – wyjaśnia Caren Lay, polityk Die Linke zajmująca się rynkiem nieruchomości. Przykładem jest Frankfurt nad Menem, gdzie od 2020 r. rozpatrzono ponad 1000 spraw, a lokatorom zwrócono 330 tys. euro. Lewica walczy w Bundestagu o łatwiejsze stosowanie artykułu 5 Kodeksu karnego gospodarczego, aby móc łatwiej nakładać kary za zbyt wysokie czynsze.

Jak właściciele mieszkań zawyżają czynsze

Właściciele nieruchomości próbują obejść kontrolę czynszów, tzw. Mietpreisbremse, oferując mieszkania umeblowane po znacznie wyższych cenach niż standardowe na niemieckim rynku mieszkania bez mebli.