Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta, celem ustawy jest przede wszystkim udoskonalenie w obszarze niemilitarnym zagadnień związanych z zapewnieniem warunków do przetrwania ludności.

Reklama

„Uchwalona ustawa uzupełnia i porządkuje działania, mające na celu przygotowanie podmiotów ochrony ludności do reagowania w czasie pokoju, stanu wojennego i wojny” - podkreślono.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zostanie szefem obrony cywilnej państwa polskiego

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jest to "ustawa przełomowa na rzecz bezpieczeństwa". Jak zaznaczył, "budowa obrony cywilnej i infrastruktury ochrony ludności jest dla rządu absolutnym priorytetem".

- Minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Tomasz Siemoniak, w momencie wejścia w życie ustawy zostanie szefem obrony cywilnej państwa polskiego. To jest ważna funkcja. Po raz pierwszy minister będzie pełnił funkcję szefa obrony cywilnej. W przeszłości, dopóki nasi poprzednicy nie wygasili ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności, szefem obrony cywilnej był szef Państwowej Straży Pożarnej. My jednak chcieliśmy — i to jest działanie podjęte z pełną odpowiedzialnością — podnieść ten obszar do najwyższego poziomu, by kluczowy resort i kluczowy minister bezpośrednio nadzorował oraz odpowiadał za budowę czegoś, co w wielu miejscach musimy stworzyć od początku – poinformował wicepremier.

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta na już istniejących strukturach. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, chodzi o optymalne wykorzystanie potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (szczególnie Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych), struktur zarządzania kryzysowego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych.