Szybkie naprawy i montaż mebli

- Chociaż na Oferteo.pl kategoria „remonty mieszkań i domów” pozostaje liderem pod względem liczby pytań, jej udział procentowy w rynku nieco spadł (z 21 do 19 proc.) – podaje Marta Kaleta-Domaradzka. – Jednocześnie mocno wzrosło zapotrzebowanie na: malowanie mieszkań i domów (plus 8 pkt proc.), remonty łazienek (3 pkt proc.), wykończenia wnętrz, cyklinowanie, położenie gładzi (2–3 pkt proc.). Z drugiej strony – układanie płytek czy remonty budynków straciły na znaczeniu, co wpisuje się w trend bardziej selektywnych i funkcjonalnych prac.

Pojawiły się zupełnie nowe kategorie usług, takie jak „składanie mebli” czy „złota rączka”, odpowiadające na potrzeby szybkich napraw, montażu i bieżącej konserwacji.

- Od dziesięciu lat obserwujemy, jak zmienia się podejście do samych prac remontowych. Inwestorzy coraz częściej wybierają remonty etapowe, skupiając się na pojedynczych pomieszczeniach lub konkretnych zakresach prac, zamiast na kompleksowych projektach obejmujących wiele pokoi – mówi Kaleta-Domaradzka. - Wynika to zarówno z ograniczeń budżetowych, jak i dostępności wykwalifikowanych fachowców. Mniejsze, szybciej realizowane inwestycje pozwalają lepiej kontrolować koszty i minimalizować niedogodności związane z zamieszkaniem podczas remontu – dodaje.

Ekspertka Oferteo mówi też o rosnącej świadomości klientów. Decyzje o remontach i wyborze materiałów wykończeniowych są bardziej przemyślane. - Dobrym przykładem jest wyraźny wzrost popularności gresu, który w pytaniach ofertowych zyskał znaczący udział – z 38 w 2015 roku do 50 proc. w 2025 roku – wskazuje. – Znacznie zmniejszyła się liczba klientów niezdecydowanych co do wyboru płytek – z 8 proc. w 2015 roku do praktycznie zerowego poziomu w 2025 roku. To wyraźny sygnał, że konsumenci są dziś lepiej przygotowani, mają większą wiedzę i jasno określone wymagania.