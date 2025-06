- Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania gotowe lub z szybkim terminem odbioru. Może to prowadzić do stopniowego ograniczenia dostępności lokali w drugiej połowie 2025 roku, szczególnie na rynkach takich jak Warszawa czy Trójmiasto. Na razie nie widać jednak sygnałów, by sytuacja miała przełożyć się na presję wzrostu cen – mówi Katarzyna Tworska.

Nastroje kupujących mieszkania

Zmiany nastrojów są widoczne także wśród osób planujących zakup mieszkania. Maj przyniósł pierwszy od dłuższego czasu spadek odsetka klientów oczekujących spadków cen – z 60,8 do 57,3 proc. - Jednocześnie wzrosła grupa przewidująca wzrosty cen: dziś to ponad 13 proc. ankietowanych (w poprzednich miesiącach ok. 10 proc.). Pozostali spodziewają się stabilizacji – podają analitycy portalu Tabelaofert.pl.

- Wielu kupujących wciąż jednak odkłada decyzję o zakupie mieszkania, licząc na dalsze obniżki stóp procentowych, poprawę sytuacji gospodarczej czy też na promocyjną ofertę podczas dni otwartych, których deweloperzy organizują ostatnio coraz więcej. W najbliższych miesiącach klienci będą bardziej ostrożni. Dokładniej analizują rynek, coraz rzadziej podejmują decyzje pod wpływem impulsu – zwraca