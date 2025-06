W Warszawie pod koniec maja w ofercie firm deweloperskich było niemal 16,7 tys. mieszkań (o 1 proc. mniej w porównaniu z kwietniem), w Krakowie – ok. 11,4 tys., Wrocławiu – ok. 11,1 tys., Trójmieście – ok. 8,6 tys. (wzrost aż o 11 proc.), Łodzi – ok. 9,9 tys. (minus 2 proc.), Poznaniu – ok. 8,1 tys. (minus 1 proc.), a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 11,1 tys. lokali (plus 6 proc.).

Foto: mat.prasowe

Marek Wielgo mówi o majowej „hiperaktywności” firm deweloperskich w Trójmieście i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - W tej pierwszej metropolii wprowadzili do sprzedaży niemal dwuipółkrotnie więcej mieszkań niż sprzedali, a w tej drugiej – niemal dwukrotnie więcej – mówi zauważa ekspert. - Miesiąc wcześniej podobnie było w Krakowie i Wrocławiu. Hamowanie nowej podaży widać w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

Jak się zmieniają ceny nowych mieszkań

Nie miało to jednak wpływu na średnią cenę metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów. - Pięć miesięcy tego roku upłynęło pod znakiem stabilizacji. Oczywiście zdarzały się miesiące, gdy średnia cena rosła, bo w sprzedaży pojawiła się pula drogich – jak na dany rynek – lokali – przypomina Wielgo. - W maju taką sytuację mieliśmy w Warszawie, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych na rynek przekraczała 20,2 tys. zł, a także w Trójmieście (blisko 18,8 tys. zł) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 12,3 tys. zł).

W efekcie o 2 proc. wzrosła średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście (do ponad 16,8 tys. zł/mkw.) i o 1 proc. w Warszawie (do 18,1 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do blisko 11,3 tys. zł/m kw.). - Warto odnotować, że Trójmiasto zepchnęło na trzecie miejsce w rankingu najdroższych metropolii Kraków (niespełna 16,7 tys. zł/mkw.), do którego wróciła stabilizacja po 1-proc. podwyżce w kwietniu. Z kolej w stolicy średnia cena metra kwadratowego przebiła w maju symboliczny pułap 18 tys. zł – podaje Marek Wielgo.