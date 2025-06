Deweloperzy w kurortach. Gdzie się roi od mieszkań wakacyjnych?

Foto: mat.prasowe

Przystań na wakacje

Eksperci przyjrzeli się całej ofercie mieszkań deweloperskich w popularnych miejscowościach turystycznych. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że zdecydowanie najwięcej lokali oferowanych jest nad morzem i w górach. Lwia część tej oferty znajduje się w największych miastach, w Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Bielsku-Białej czy Kołobrzegu.

- Rzecz jasna nie wszystkie oferowane tam lokale spełniają oczekiwania osób, które szukają wakacyjnej przystani. Pamiętajmy, że mieszkania wakacyjne nie są zwykłymi mieszkaniami. W tym przypadku kluczowa jest lokalizacja. Musi być wyjątkowa, np. przy samym jeziorze, a jeśli nad morzem, to najlepiej, jeśli mieszkania wakacyjne są w pierwszej linii brzegowej. Zlokalizowane w dużej odległości od brzegu są dużo mniej atrakcyjne – mówią analitycy.

– W apartamentowcu wakacyjnym płaci się za możliwość podziwiania pięknego krajobrazu – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Z punktu widzenia osób, które nastawiają się na czerpanie zysków z wynajmu mieszkania w mniejszej miejscowości turystycznej, równie ważny, jeśli nie ważniejszy jest standard inwestycji (w tym udogodnienia typu basen i sauna), czas dojazdu oraz to, co dana miejscowość oferuje turystom. Chodzi o to, żeby chcieli do niej przyjeżdżać niej tylko w okresie wakacji czy ferii zimowych. To dlatego władze miejscowości turystycznych starają się tworzyć warunki do całorocznego wypoczynku. Powstają więc tam m.in. parki wodne, tory saneczkowe, trasy zjazdowe czy szlaki rowerowe.