Obniżka stóp nie obudziła rynku mieszkań. Co z cenami nowych lokali?

Z analiz serwisu Tabelaofert.pl wynika, że mimo obniżki stóp procentowych rynek mieszkań niespecjalnie się ożywił. W maju w porównaniu z kwietniem sprzedaż nowych lokali na dziesięciu największych rynkach w Polsce wzrosła o 8,4 proc. Wciąż była mniejsza niż w marcu.

Reklama

Klienci deweloperów są wciąż bardzo ostrożni

-Obniżka stóp procentowych nie przełożyła się na gwałtowny wzrost popytu. Klienci zachowują ostrożność, a rynek w dalszym ciągu pozostaje rynkiem kupującego – komentuje Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert.pl.

Czytaj więcej Nieruchomości Marże deweloperów mieszkaniowych w 2024 roku Notowani deweloperzy utrzymali rentowność wobec 2023 r. Na tegoroczne wyniki finansowe wpłyną prz...

Średnia cena metra kwadratowego typowego mieszkania (wskaźnik Tabelaofert TOP 10) wyniosła w maju 14 170 zł – to tylko 0,59 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jak mówią autorzy analiz portalu Tabelaofert.pl, to drugi z rzędu miesiąc niewielkiego wzrostu. Nie wynika on jednak z realnego wzrostu cen ofertowych, lecz z wprowadzenia do sprzedaży nowych droższych inwestycji.

– Analiza cenników pokazuje, że w maju więcej deweloperów obniżyło ceny mieszkań (5,5 proc.) niż je podniosło (3,3 proc.). To najniższy odsetek podwyżek od roku – zwraca uwagę Ewa Palus, główny analityk portalu Tabelaofert.pl. - Deweloperzy skupiają się dziś na sprzedaży aktualnej oferty i unikają korekt w górę. Na rynek trafiają jednak nowe inwestycje, często droższe ze względu na zaostrzone warunki techniczne – dodaje.