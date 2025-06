Kolej wybuduje biura i mieszkania warte miliardy

W Warszawie stanie nowy dworzec

Projekt deweloperski Warszawy Gdańskiej zakłada budowę nowego dworca kolejowego oraz zespołu czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych. Ich szacowana łączna powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. mkw., natomiast samego dworca – ok. 1900 mkw. Przedsięwzięcie ma zostać podzielone na pięć faz. Cztery z nich to tzw. fazy komercyjne: w ramach każdej powstanie jeden budynek pełniący funkcje biznesowe. Faza piąta to budowa nowego dworca Warszawa Gdańska.

Inwestycja Gdynia Międzytorze zakłada stworzenie na dawnych terenach kolejowych nowoczesnej, wielofunkcyjnej dzielnicy. Nowe budynki wraz z otoczeniem powstaną w rejonie pomiędzy ul. Jana z Kolna a stacją Gdynia Port. Na Międzytorzu zostanie wybudowanych 4730 mieszkań wraz z zabudową o charakterze biurowym i handlowo-usługowym. Zaplanowano także nowe drogi i tereny zielone. Szacowana wartość inwestycji na obszarze ok. 14 hektarów to ok. 3,5 mld zł. Cały projekt ma zostać zrealizowany etapami, do 2038 r.

Z kolei wznawiany projekt biurowo-hotelowy Kraków Bosacka pierwotnie miał być realizowany w latach 2015–2019. W dwóch etapach planowano postawienie trzech biurowców klasy A i przebudowę trzech budynków znajdujących się pod opieką konserwatora – w sumie 21 tys. mkw. powierzchni biurowej, handlowej i gastronomicznej.

Kolejowe grunty warte wielkie pieniądze

PKP i Xcity będą wkrótce analizować lokalizacje pod kolejne przedsięwzięcia. Pod uwagę brane są duże miasta, obecnie w grę wchodzi Poznań oraz Wrocław. W tym ostatnim byłaby to inwestycja we Wrocław Świebodzki, obejmująca zarówno nowoczesną zabudowę jak i rewitalizację obiektów zabytkowych, wraz z przywróceniem ruchu do stacji kolejowej. Decyzje zapadną jednak dopiero po analizach prawnych i biznesowych. Wtedy będzie możliwe wyłonienie partnerów inwestycyjnych, z którymi będą negocjowane warunki realizacji. PKP zapowiada, że postępowania będą miały charakter otwarty, a uczestniczyć w nich będą mogły wszystkie podmioty, ale – z racji skali tych przedsięwzięć – mające odpowiedni potencjał. Kolejnym etapem będzie wyłonienie inwestorów i zawarcie z nimi umów joint venture.

Celem wszystkich przedsięwzięć ma być tworzenie nowoczesnych, funkcjonalnych przestrzeni miejskich, łączących funkcje biznesowe i komercyjne z kolejowymi, optymalnie wykorzystując posiadane przez kolej grunty. Wcześniej na tej zasadzie zrealizowano Poznań City Center oraz Galerię Katowicką – duże kompleksy handlowe przy dworcach kolejowych, a także kompleks biurowy przy dworcu Warszawa Zachodnia.