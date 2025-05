Mocna poprawa wyników finansowych grupy Polimex Mostostal

W I kwartale br. Polimex miał 875 mln zł przychodów, o 45 proc. więcej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 204 proc., do 75 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 39,1 mln zł wobec 9,4 mln zł pod kreską rok wcześniej.

Wzrost przychodów to zasługa wzrostu w segmentach nafta-chemia-gaz, budownictwo przemysłowe i budownictwo infrastrukturalne. Na poziomie operacyjnym, przed włączeniami konsolidacyjnymi, największy udział miały segmenty nafta-chemia-gaz (27,2 mln zł, rentowność nieco ponad 8 proc.) i energetyka (14,6 mln zł).

Na koniec marca wartość portfela zamówień Polimeksu wynosił 7,06 mld zł, wliczając projekty, gdzie Polimex czeka jeszcze na podpisanie umowy. Na segment nafta-chemia-gaz przypadało 3,46 mld zł, na energetykę 2,42 mld zł, budownictwo infrastrukturalne 0,39 mld zł, budownictwo przemysłowe 0,47 mld zł, a produkcja konstrukcji stalowych 0,32 mld zł. Mirosław Sołtysiak, wiceprezes ds. operacyjnych, powiedział, że grupa liczy na znacząco większą wartość portfela niż 7 mld zł – i być może stanie się to już niebawem.

Polimex Mostostal spodziewa się w tym roku prawie 4 mld zł przychodów

Jakiego wyniku zarząd spodziewa się w całym 2025 r.? Wiceprezeska ds. finansowych Marzena Hebda-Sztandkie ujawniła tylko, że budżetowana wartość przychodów w 2025 r. to prawie 4 mld zł, w większości z projektów z segmentu nafta-chemia-gaz.

Co z feralnymi kontraktami energetycznymi? Czechnica jest oddana, Polimex i Grupa PGE zawarły częściową ugodę. W przypadku Puław, Polimex w grudniu ub.r. odstąpił od kontraktu i po zamknięciu formalności na dniach zejdzie z inwestycji. Spór z zamawiającym o rozliczenie jest w sądzie (przypomnijmy, że Grupa Azoty też odstąpiła od kontraktu).

Wspomniana strategia ma się skupić na elastyczności grupy przy pozyskiwaniu zleceń budowlanych w różnych segmentach rynku w perspektywie do 2033 r. (to horyzont inwestycyjny wielu potencjalnych klientów Polimeksu, np. z rynku energetycznego), celem jest też wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Założenia finansowe raczej nie zostaną opublikowane. Menedżerowie powiedzieli, że o możliwości budowy portfela zleceń w kraju się nie obawiają – wyzwaniem będzie dostęp do pracowników i finansowanie.