Ghelamco wypłaciło odsetki od obligacji w terminie i pełnej kwocie. Co dalej?

Serie zapadające w tym roku wyceniane są na ponad 90 proc. wartości nominalnej, ale część papierów na ponad 60 proc.

Kluczem belgijska seria obligacji Ghelamco, zapada w lipcu

Zadłużenie krótkoterminowe (zapadające w perspektywie roku) Ghelamco Group wyniosło na koniec 2024 r. 420 mln euro. Z tego 200 mln euro to kredyty bankowe, 72 mln euro inne oprocentowane pożyczki, a 146 mln euro obligacje. W kwocie obligacji 79,5 mln euro to jedyne papiery wyemitowane w Belgii, które są do wykupu już 14 lipca i które uznawane są za punkt zapalny. Pozostałe 66,5 mln euro to papiery Ghelamco Invest.