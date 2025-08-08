Od początku roku w Polsce przybyły 23 obiekty handlowe, a 14 rozbudowano. Polski rynek handlowy powiększył się o 175,8 tys. mkw. powierzchni. Wśród oddanych do użytku obiektów dominują parki handlowe (80 proc. nowej podaży). Po raz pierwszy od 2019 roku otwarto outlet. To Designer Outlet Kraków, który oferuje 19 tys. mkw. M Park Mrągowo dostarczył 15,3 tys. mkw. powierzchni, a S1 Gliwice 15 tys. mkw.

Królują parki handlowe

Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce to 15,16 mln mkw., włączając obiekty typu convenience, a więc mniejsze niż 5 tys. mkw.

– Aktywność deweloperów na rynku handlowym koncentruje się przede wszystkim wokół parków, zarówno obiektów typu convenience, jak i większych, przekraczających 10 tys. mkw. Widać też wyraźne przesunięcie zainteresowania deweloperów w kierunku małych miast, co jest kontynuacją trendu obserwowanego w poprzednich latach – mówi Monika Kulawińska, dyrektorka w dziale Capital Markets w CBRE.

Podaż powierzchni handlowej w małych miastach, w których mieszka mniej niż 10 tys. osób, szacuje się już na 30 proc. całego polskiego rynku.