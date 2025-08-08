Aktualizacja: 08.08.2025 16:47 Publikacja: 08.08.2025 16:34
Foto: mat. prasowe
Od początku roku w Polsce przybyły 23 obiekty handlowe, a 14 rozbudowano. Polski rynek handlowy powiększył się o 175,8 tys. mkw. powierzchni. Wśród oddanych do użytku obiektów dominują parki handlowe (80 proc. nowej podaży). Po raz pierwszy od 2019 roku otwarto outlet. To Designer Outlet Kraków, który oferuje 19 tys. mkw. M Park Mrągowo dostarczył 15,3 tys. mkw. powierzchni, a S1 Gliwice 15 tys. mkw.
Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce to 15,16 mln mkw., włączając obiekty typu convenience, a więc mniejsze niż 5 tys. mkw.
– Aktywność deweloperów na rynku handlowym koncentruje się przede wszystkim wokół parków, zarówno obiektów typu convenience, jak i większych, przekraczających 10 tys. mkw. Widać też wyraźne przesunięcie zainteresowania deweloperów w kierunku małych miast, co jest kontynuacją trendu obserwowanego w poprzednich latach – mówi Monika Kulawińska, dyrektorka w dziale Capital Markets w CBRE.
Podaż powierzchni handlowej w małych miastach, w których mieszka mniej niż 10 tys. osób, szacuje się już na 30 proc. całego polskiego rynku.
Pod koniec I połowy tego roku powstawało w Polsce 599,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. 60 proc. zasili małe miasta. Większość (87 proc.) stanowią parki handlowe. Powstają też dwa centra handlowe.
Zdaniem ekspertów CBRE, rozwojowi rynku sprzyja niższa inflacja i rosnąca sprzedaż detaliczna. Dobre perspektywy dla polskiego handlu potwierdzają także inwestycje nowych międzynarodowych marek.
CBRE podaje, że od początku tego roku na nasz rynek weszły m.in. tureckie Armagan Toys (produkty dla dzieci i rodziców) i Omnichise (restauracje i kawiarnie), amerykańska Guess Jeans (moda), ukraińska Join UP! (usługi) i litewska Bottlery (produkty spożywcze).
– Firmy cały czas rozwijają strategię omnichannel, a więc jednoczesną sprzedaż online i stacjonarną. Widać także odrodzenie ulic handlowych. Więcej marek jest skłonnych otwierać przy nich swoje sklepy, co jest związane ze zmianą przyzwyczajeń konsumentów – mówi Monika Kulawińska.
Podstawowe czynsze za lokale w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stałym poziomie 100-130 euro/mkw. za miesiąc w Warszawie i 40-60 euro/mkw. w innych dużych miastach, w przypadku lokali większych niż 100 mkw. Koszty za powierzchnię w parkach handlowych są niższe, wynoszą przeciętnie 9-12 euro/mkw. za ok. 500 mkw.
