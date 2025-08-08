Rzeczpospolita

Nieruchomości
Polskie magazyny na celowniku inwestorów

Kapitał wrócił na rynek nieruchomości logistyczno-przemysłowych. Czas na rozwój kolejnego segmentu: centrów danych.

Publikacja: 08.08.2025 04:03

W I połowie br. inwestorzy kupili w Polsce magazyny za 694 mln euro. Udział rodzimego kapitału wyniósł tylko 1,7 proc.

Adam Roguski

W I połowie br. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42–proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.

Czytaj więcej

Zyski z najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce płyną na konta zagranicznych inwestorów. Czy REIT-
Rynek nieruchomości
Ministerstwo Finansów i Gospodarki przemilcza temat REIT-ów

Kapitał płynie na rynek nieruchomości magazynowych

„Na tak wyraźne odbicie wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.

Wyróżniającą się szczególnie transakcją był zakup dwóch hal produkcyjnych od firmy Eko Okna przez amerykański REIT Realty Income za 253 mln euro. Była to jedyna w I półroczu inwestycja o wartości ponad 100 mln euro – uwzględniając wszystkie klasy nieruchomości. Była to również transakcja sale & leaseback – firma pozyskała kapitał i dalej prowadzi działalność na podstawie długoterminowej umowy najmu.

– Segment magazynowy pozostaje atrakcyjny dla inwestorów instytucjonalnych. Wysokie zainteresowanie aktywami wynika z silnych fundamentów i relatywnie niskiego ryzyka. Stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów uległy lekkiej kompresji i wynoszą 6,25 proc. – mówi Krzysztof Cipiur, dyrektor zarządzający Knight Frank.

Rynek magazynowy wspierany przez silne fundamenty

Joanna Sinkiewicz, dyrektorka zarządzająca Accolade w Polsce, ocenia, że magazyny i hale logistyczne mają opinię najbardziej stabilnej klasy aktywów, którą zyskały zwłaszcza w czasie pandemii.

– Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem z uwagi na oferowane stopy zwrotu z inwestycji oraz stabilną podstawę rynku magazynowego, czyli popyt na powierzchnię. Pozostajemy atrakcyjną lokalizacją dla najemców dzięki atutom takim jak konkurencyjne koszty pracy, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz strategiczne położenie – wylicza Sinkiewicz. – Wszystko wskazuje na to, że sektor magazynowy utrzyma swoją dominującą pozycję w drugiej połowie roku. Nie spodziewamy się istotnych zmian w tym zakresie, gdyż to rynek postrzegany jako względnie bezpieczny i przewidywalny. Oczywiście wiele będzie zależeć od sytuacji makro–ekonomicznej i dalszych decyzji monetarnych, ale fundamenty pozostają solidne – dodaje.

Czytaj więcej

Piotr Kowalski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Polish Data Center Association (PLDCA).
Nieruchomości
Polska powinna być magnesem przyciągającym centra danych

Czas na centra danych. Atrakcyjna nisza rynku magazynowego

Jedną z perspektywicznych nisz na rynku magazynowym są centra danych. Jak podaje CBRE, w ciągu ostatniego roku podaż powierzchni w czterech największych europejskich rynkach (Londyn, Frankfurt, Paryż, Amsterdam) wzrosła o 7,2 proc. wobec 20 proc. rok wcześniej. Głównym ograniczeniem są trudności z dostępem do energii. Czy Polska ma szansę przyciągnąć graczy z tego sektora?

Agnieszka Jankowska, dyrektorka w CBRE, ocenia, że Polska jawi się jako atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji w data centers.

– Centralne położenie Polski w Europie Środkowo–Wschodniej, stanowiące naturalne centrum dystrybucji dla regionu, w połączeniu z umiarkowanym klimatem, przekłada się na optymalne koszty operacyjne. Do tego dochodzą konkurencyjne ceny energii i konieczne nakłady inwestycyjne, w porównaniu z rynkami zachodnioeuropejskimi. Nasz kraj dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów IT oraz doświadczonymi wykonawcami i dostawcami usług związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury centrów danych – mówi Jankowska.

Ponadto rząd wspiera transformację energetyczną, koncentrując się na modernizacji sieci przesyłowych oraz rozwoju sektora energii ze źródeł odnawialnych, co wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju.

– Dynamiczny wzrost gospodarczy, potwierdzony przez wiodące instytucje finansowe, m.in. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, generuje rosnące zapotrzebowanie na usługi centrów danych, co stanowi solidny fundament dla rozwoju sektora – wskazuje Jankowska. – Jednocześnie należy pamiętać, że rynek ten w Polsce wciąż dojrzewa. Dodatkowo, niepewna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna w Europie i na świecie może stanowić czynnik ryzyka dla długoterminowych projektów – podsumowuje ekspertka CBRE.

Transport Logistyka Magazyny Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne

W I połowie br. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42–proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.

Kapitał płynie na rynek nieruchomości magazynowych

