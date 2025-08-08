Aktualizacja: 08.08.2025 04:22 Publikacja: 08.08.2025 04:03
W I połowie br. inwestorzy kupili w Polsce magazyny za 694 mln euro. Udział rodzimego kapitału wyniósł tylko 1,7 proc.
Foto: Mat. prasowe
W I połowie br. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42–proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.
Czytaj więcej
REIT-ów mieszkaniowych nie ma i nie będzie – tylko tyle powiedział minister Andrzej Domański pyta...
„Na tak wyraźne odbicie wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.
Wyróżniającą się szczególnie transakcją był zakup dwóch hal produkcyjnych od firmy Eko Okna przez amerykański REIT Realty Income za 253 mln euro. Była to jedyna w I półroczu inwestycja o wartości ponad 100 mln euro – uwzględniając wszystkie klasy nieruchomości. Była to również transakcja sale & leaseback – firma pozyskała kapitał i dalej prowadzi działalność na podstawie długoterminowej umowy najmu.
– Segment magazynowy pozostaje atrakcyjny dla inwestorów instytucjonalnych. Wysokie zainteresowanie aktywami wynika z silnych fundamentów i relatywnie niskiego ryzyka. Stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów uległy lekkiej kompresji i wynoszą 6,25 proc. – mówi Krzysztof Cipiur, dyrektor zarządzający Knight Frank.
Joanna Sinkiewicz, dyrektorka zarządzająca Accolade w Polsce, ocenia, że magazyny i hale logistyczne mają opinię najbardziej stabilnej klasy aktywów, którą zyskały zwłaszcza w czasie pandemii.
– Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem z uwagi na oferowane stopy zwrotu z inwestycji oraz stabilną podstawę rynku magazynowego, czyli popyt na powierzchnię. Pozostajemy atrakcyjną lokalizacją dla najemców dzięki atutom takim jak konkurencyjne koszty pracy, dobrze rozwinięta infrastruktura oraz strategiczne położenie – wylicza Sinkiewicz. – Wszystko wskazuje na to, że sektor magazynowy utrzyma swoją dominującą pozycję w drugiej połowie roku. Nie spodziewamy się istotnych zmian w tym zakresie, gdyż to rynek postrzegany jako względnie bezpieczny i przewidywalny. Oczywiście wiele będzie zależeć od sytuacji makro–ekonomicznej i dalszych decyzji monetarnych, ale fundamenty pozostają solidne – dodaje.
Czytaj więcej
Trzymamy dane w chmurze, ale ta chmura to fizyczne, specjalistyczne budynki komercyjne. Centra da...
Jedną z perspektywicznych nisz na rynku magazynowym są centra danych. Jak podaje CBRE, w ciągu ostatniego roku podaż powierzchni w czterech największych europejskich rynkach (Londyn, Frankfurt, Paryż, Amsterdam) wzrosła o 7,2 proc. wobec 20 proc. rok wcześniej. Głównym ograniczeniem są trudności z dostępem do energii. Czy Polska ma szansę przyciągnąć graczy z tego sektora?
Agnieszka Jankowska, dyrektorka w CBRE, ocenia, że Polska jawi się jako atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji w data centers.
– Centralne położenie Polski w Europie Środkowo–Wschodniej, stanowiące naturalne centrum dystrybucji dla regionu, w połączeniu z umiarkowanym klimatem, przekłada się na optymalne koszty operacyjne. Do tego dochodzą konkurencyjne ceny energii i konieczne nakłady inwestycyjne, w porównaniu z rynkami zachodnioeuropejskimi. Nasz kraj dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów IT oraz doświadczonymi wykonawcami i dostawcami usług związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury centrów danych – mówi Jankowska.
Ponadto rząd wspiera transformację energetyczną, koncentrując się na modernizacji sieci przesyłowych oraz rozwoju sektora energii ze źródeł odnawialnych, co wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju.
– Dynamiczny wzrost gospodarczy, potwierdzony przez wiodące instytucje finansowe, m.in. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, generuje rosnące zapotrzebowanie na usługi centrów danych, co stanowi solidny fundament dla rozwoju sektora – wskazuje Jankowska. – Jednocześnie należy pamiętać, że rynek ten w Polsce wciąż dojrzewa. Dodatkowo, niepewna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna w Europie i na świecie może stanowić czynnik ryzyka dla długoterminowych projektów – podsumowuje ekspertka CBRE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W I połowie br. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42–proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.
Promocje często obejmują mieszkania na ukończonych osiedlach. Taniej bywa też na początku budowy. Większego ruc...
W II kwartale Polacy kupili w Hiszpanii ok. 1 tys. mieszkań i domów, utrzymując poziom obserwowany od kilku kwar...
Nie kupuj w ciemno – mówi Tomasz Woźniak, prawnik z agencji Freedom Nieruchomości.
Biznes traktuje flexy jako typową alternatywę dla tradycyjnych biur – mówi Mateusz Strzelecki, ekspert Walter Herz.
Zaciągać kredyt czy czekać na kolejne cięcia stóp? Pożyczka ze stałą stopą czy zmienną? Może ceny mieszkań spadn...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas