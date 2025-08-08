W I połowie br. inwestorzy ulokowali w nieruchomościach logistyczno–przemysłowych w Polsce 694 mln euro – wynika z szacunków firmy Savills. To o 136 proc. więcej niż rok wcześniej oraz największy – 42–proc. – udział w całkowitej wartości transakcji.

Kapitał płynie na rynek nieruchomości magazynowych

„Na tak wyraźne odbicie wpływ miała wysoka aktywność graczy instytucjonalnych alokujących duży kapitał, bowiem liczba transakcji pozostała taka sama jak w I połowie 2024 r. Niemal wszystkie transakcje zostały przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i duże globalne podmioty, co wskazuje na utrzymującą się atrakcyjność rynku magazynowo–logistycznego w Polsce jako celu inwestycyjnego o relatywnie niskim profilu ryzyka i stabilnych fundamentach długoterminowych” – czytamy w raporcie.

Wyróżniającą się szczególnie transakcją był zakup dwóch hal produkcyjnych od firmy Eko Okna przez amerykański REIT Realty Income za 253 mln euro. Była to jedyna w I półroczu inwestycja o wartości ponad 100 mln euro – uwzględniając wszystkie klasy nieruchomości. Była to również transakcja sale & leaseback – firma pozyskała kapitał i dalej prowadzi działalność na podstawie długoterminowej umowy najmu.

– Segment magazynowy pozostaje atrakcyjny dla inwestorów instytucjonalnych. Wysokie zainteresowanie aktywami wynika z silnych fundamentów i relatywnie niskiego ryzyka. Stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów uległy lekkiej kompresji i wynoszą 6,25 proc. – mówi Krzysztof Cipiur, dyrektor zarządzający Knight Frank.